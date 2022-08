Dodávky ropy cez ropovod Družba sa obnovia v stredu popoludní

Moskva/Bratislava 10. augusta (TASR) - Dodávky ropy z Ruska na Slovensko sa obnovia v stredu popoludní. Ruská spoločnosť Transnefť uviedla, že opätovne začne pumpovať do južnej vetvy ropovodu Družba ropu o 15.00 h SELČ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ukrajina totiž potvrdila, že dostala poplatok za tranzit ruskej ropy cez svoje územie do Maďarska a na Slovensko.



Ukrajina zastavila dodávky cez južnú vetvu ropovodu Družba 4. augusta, keďže nedostala od Ruska zaplatené tranzitné poplatky. Tie nakoniec ukrajinskému prevádzkovateľovi ropovodov Ukrtransnafta uhradili firmy Slovnaft a MOL, s čím súhlasila aj ruská strana. Správa o zastavení dodávok sa objavila až v utorok (9. 8.) a dočasne podporila ceny ropy na svetových trhoch.



Ceny čierneho zlata zareagovali v stredu na vyriešenie problémov okolo dodávok cez Družbu prehĺbením strát. Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa v stredu o 13.30 h SELČ predával s mínusom 1,66 USD alebo 1,83 % po 88,84 USD (86,81 eura). Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa oslabil o 1,75 USD alebo 1,82 % na 94,56 USD za barel.









