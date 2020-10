Dôvera podnikateľov v priemysle bola v októbri najvyššia od 4/2018

Bratislava 28. októbra (TASR) - Po štvormesačnom raste v októbri 2020 klesla dôvera v ekonomiku už aj v službách, naďalej sa medzimesačne zhoršila v stavebníctve, obchode a u spotrebiteľov, významnejšie však narástla v priemysle. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Po septembrovom poklese v odvetví priemyslu sa dôvera podnikateľov v októbri výrazne zvýšila. Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave vzrástol o 13 percentuálnych bodov (p. b.) na hodnotu 4 body, čím sa dostal nad úroveň dlhodobého priemeru a na najvyššiu hodnotu od apríla 2018. Zvýšenú dôveru ovplyvnili najmä optimistické očakávania produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch. Najväčšími optimistami boli respondenti vo výrobe kovov a kovových výrobkov a výrobe dopravných prostriedkov. Podľa veľkosti najmä v podnikoch s tisíc a viac zamestnancami a podľa regiónov najmä v Košickom a Bratislavskom kraji.



Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v októbri po štvormesačnom raste citeľne klesol, jeho hodnota (-12) sa v porovnaní so septembrom znížila o 11 p. b. Podľa podnikateľov vo vybraných službách sa výrazne zhoršila ich podnikateľská situácia a očakávania dopytu. Negatívne hodnotili aj dopyt za posledné tri mesiace. Zhoršený vývoj avizovali takmer vo všetkých odvetviach, najviac však v ubytovacích a stravovacích službách, v oblasti informácií a komunikácie a v umení, zábave a rekreácii.



Dôvera podnikateľov v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesla o sedem bodov na -49,5. Aktuálny výsledok je pod úrovňou dlhodobého priemeru o 25,5 bodu a dosiahol tak najnižšiu hodnotu od júna 2013, keď sa slovenské stavebníctvo stále nevedelo dostať z následkov finančnej krízy. Na októbrovom výsledku sa odrazili nepriaznivé hodnotenia trendu stavebnej aktivity najmä vplyvom podnikov vykonávajúcich inžinierske stavby.



Indikátor dôvery v obchode klesal už druhý mesiac, v októbri v porovnaní so septembrom o 5,3 p. b. na hodnotu 3, a to najmä vplyvom negatívneho hodnotenia očakávaných podnikateľských aktivít. S výnimkou štyroch mesiacov (apríl až júl) v období prvej vlny koronakrízy ide o najnižšiu hodnotu od marca 2014.



Aj atmosféra u spotrebiteľov bola na začiatku októbra mierne pesimistickejšia ako predchádzajúci mesiac. Spotrebiteľská dôvera sa znížila o 2,7 bodu na hodnotu -33,7 bodu. Zhoršenie nasledovalo po postupnom pomalom päťmesačnom zlepšovaní od hlbokého prepadu v apríli a nepatrnom zhoršení minulý mesiac. Spotrebitelia výrazne zhoršili v porovnaní s minulým mesiacom očakávania celkovej hospodárskej situácie a mierne očakávania finančnej situácie domácností. Aktuálny výsledok sa nachádza pod úrovňou dlhodobého priemeru o 14,7 bodu.



Celkovo sa dôvera v slovenskú ekonomiku za posledné tri mesiace zvýšila. Trojmesačný kĺzavý priemer sezónne upraveného prierezového indikátora ekonomického sentimentu (IES) rástol už štvrtý mesiac, v októbri však už len nepatrne o 0,7 bodu na hodnotu 88,4. Medziročne zaostával o 9,8 bodu a nachádza sa pod úrovňou dlhodobého priemeru o 14,9 bodu.



Ceny stavebných prác v septembri 2020 medzimesačne vzrástli o 0,1 %

Ceny stavebných prác v septembri 2020 oproti augustu 2020 vzrástli o 0,1 %. V porovnaní so septembrom 2019 sa zvýšili o 2,6 %. V priemere od začiatku roka ceny stavebných prác medziročne vzrástli o 2,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve v septembri 2020 oproti augustu tohto roka vzrástli o 0,2 %. V porovnaní so septembrom 2019 klesli o 1,2 %. V priemere od začiatku roka ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve medziročne klesli o 0,6 %.