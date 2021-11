DPH v prípade reštaurácií by mala byť 10 %, navrhuje Matovič

Bratislava 22. novembra (TASR) – Daň z pridanej hodnoty (DPH) pre sektor reštaurácií by mala predstavovať 10 %. Podmienkou je však zavedenie detského menu, teda polovičnej porcie z každého jedla za polovičnú cenu, ďalej eko menu, čo by znamenalo polovičnú porciu za trištvrte ceny. Automaticky ku každému jedlu by mal byť krčah vody grátis a zmeny majú nastať pri tringeltoch. Ide o návrhy v rámci reštauračného balíka zmien, ktoré v pondelok predstavil minister financií Igor Matovič (OĽANO).