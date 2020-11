Heger: Štát jednorazovo podporí ceny elektriny sumou 162 miliónov eur

Bratislava 24. novembra (TASR) – Ministerstvo financií SR podporí ceny elektriny cez kompenzáciu tzv. tarify za prevádzku systému (TPS) jednorazovou sumou vo výške 162 miliónov eur. Uviedol to na brífingu s názvom Tretia pomoc – tento raz proti elektrošoku podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger (OĽANO), za účasti štátneho tajomníka Ministerstva financií SR Marcela Klimeka.



„Dnes predstavujeme tretiu pomoc – proti elektrošoku – vo výške 162 miliónov eur, ako pomoc domácnostiam, aby tento rok, ktorý je aj pandemickým rokom, nemali vyššie účty za elektrinu. Preto uvoľňujeme z rozpočtu uvedenú sumu, aby sme udržali stabilné ceny energií a doplatili na 'Potemkina', ktorého nám tu roky tvoril Robert Fico," priblížil Heger.



TPS sa podľa Hegera od roku 2009 mnohonásobne zvýšila. „Podpora obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vyšla Slovensko príliš draho. V ideálnom prípade podpora vynaložená na OZE mohla byť rádovo 514 miliónov eur," spresnil Heger.







Podľa Klimeka sa podpora na OZE v SR za posledné roky cez TPS predražila o 2,5 miliardy eur. „Zaplatili to všetko slovenské firmy a slovenské domácnosti," poznamenal Klimek.



Napriek tomu, že sa TPS od roku 2009 zmnohonásobila, podľa Klimeka ani tak však nestačila na pokrývanie výdavkov zakontrahovaných v súvislosti s OZE. „Preto vznikla potreba nekrytej časti financovania v spomínanej sume 162 miliónov eur. Tým, že štát jednorazovo zadotuje túto čiastku do energosystému, TPS sa zníži zo svojho hroziaceho maxima skoro až o 20 %," spresnil Klimek.



Podľa Klimekových slov jednorazová pomoc štátu pomôže odvrátiť hroziaci elektrošok, teda gigantický skok cien energie pomôže domácnostiam a firmám prejsť koronakrízou lepšie a úspešnejšie.