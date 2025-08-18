Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
E. Tomáš: Minimálna mzda bude na budúci rok vo výške 915 eur

.
Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR a predseda Hospodárskej a sociálnej rady Erik Tomáš (Hlas-SD) počas zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady SR v Bratislave v pondelok 18. augusta 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 18. augusta (TASR) - Sociálni partneri, teda zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov sa nedohodili na výške minimálnej mzdy na budúci rok. Od 1. januára 2026 bude tak jej výška stanovená automatom, čo znamená, že minimálna mzda porastie takmer o 100 eur a dosiahne úroveň 915 eur. Povedal to v pondelok minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR).





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

