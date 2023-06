Európska centrálna banka zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu na 4 %

Frankfurt nad Mohanom 15. júna (TASR) - urópska centrálna banka (ECB) zvýšila vo štvrtok úrokové sadzby podľa očakávaní o 25 bázických bodov, pričom hlavná úroková sadzba sa tým zvyšuje na 4 %. Banka zároveň naznačila, že v tomto trende bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Dôvodom je inflácia, ktorá sa síce zmiernila, naďalej však zotrváva vysoko nad inflačným cieľom ECB. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA, AFP a Reuters.



Rada guvernérov ECB rozhodla, že kľúčová sadzba, ktorou je sadzba pre hlavné refinančné operácie, sa s platnosťou od 21. júna zvyšuje na 4 %, sadzba pre jednodňové finančné operácie na 4,25 % a depozitná sadzba z 3,25 % na 3,50 %. Je to ôsme zvýšenie po sebe, pričom depozitná sadzba je najvyššie od roku 2001.



Rada guvernérov zároveň uviedla, že inflácia by sa nad inflačným cieľom (2 %) mala udržať ešte v roku 2025 a opäť naznačila, že v nasledujúcich mesiacoch bude potrebné počítať s ďalším zvyšovaním sadzieb. Dodala, že v nasledujúcom období chce posúvať úrokové sadzby na úroveň, ktorá bude dostatočne reštriktívna, aby umožnila návrat inflácie k strednodobému inflačnému cieľu a na tejto úrovni bude sadzby držať tak dlho, ako to bude potrebné. "Inflácia sa síce spomaľuje, odhadujeme však, že ešte dlhé obdobie sa udrží na vysokej úrovni," uviedla ECB.



Rozhodnutie ECB padlo deň po tom, ako americká centrálna banka (Fed) po sérii zvyšovania úrokových sadzieb ich ponechala na pôvodnej úrovni. Kľúčová úroková sadzba sa tak udržala v pásme 5 % až 5,25 %. Banka oznámila, že chce zhodnotiť vplyv doterajších opatrení v boji proti inflácii, dodala však, že úrokové sadzby v tomto roku ešte vzrastú.