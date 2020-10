Ekonomika eurozóny dosiahla v 3. kvartáli rekordný rast takmer 13 %

Luxemburg 30. októbra (TASR) - Ekonomika eurozóny sa po dvoch kvartáloch poklesu vrátila v 3. štvrťroku k rastu, ktorý zaznamenal rekord. Poukázal na to v piatok zverejnený rýchly odhad štatistického úradu Európskej únie Eurostat.



Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny vzrástol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 12,7 % po prepade v 2. štvrťroku o 11,8 %. To je najvýraznejší rast od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1995. Výsledok je výrazne lepší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov, ktorí počítali s rastom o 9,4 %.



Medziročne klesla ekonomika o 4,3 %. Prudko tak spomalila tempo poklesu, keď v 2. štvrťroku medziročný pokles dosiahol 14,8 %.



V širšej Európskej únii ekonomika vzrástla medzikvartálne o 12,1 a medziročne klesla o 3,9 %. Aj v prípade EÚ dosiahol medzikvartálny rast najvyššie tempo od roku 1995.



Spomedzi krajín EÚ najvýraznejší rast oproti predchádzajúcemu štvrťroku zaznamenalo Francúzsko, a to o 18,2 %. Nasledovali Španielsko (16,7 %) a Taliansko (16,1 %). Nemecká ekonomika zaznamenala rast o 8,2 %, čo predstavuje tamojší rekord.



Aktualizované údaje o vývoji ekonomiky eurozóny za 3. kvartál zverejní Eurostat 13. novembra.



Spotrebiteľské ceny v eurozóne pokračovali v októbri v stabilnom poklese

Spotrebiteľské ceny v eurozóne klesli v októbri medziročne o 0,3 %. Pokračovali tak v rovnakom tempe poklesu, aký zaznamenali v septembri. Poukázal na to v piatok zverejnený rýchly odhad štatistického úradu Európskej únie Eurostat.