Ekonomika eurozóny vo 4. štvrťroku vzrástla o 0,1 %

Luxemburg 14. februára (TASR) - Ekonomika eurozóny vo 4. štvrťroku 2024 v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi mierne vzrástla, o 0,1 %. TASR o tom informuje na základe druhého odhadu, ktorý v piatok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.



Výsledok za 4. štvrťrok je o niečo lepší ako prvý odhad, podľa ktorého mala ekonomika eurozóny v závere roka stagnovať. Ale stále ide o najslabší výkon hospodárstva v uplynulom roku, ukázal druhý odhad Eurostatu, ktorý zahŕňa údaje z viacerých krajín.



V celej Európskej únii (EÚ) sa hrubý domáci produkt (HDP) v posledných troch mesiacoch 2024 zvýšil medzikvartálne o 0,2 %.



Na porovnanie, v 3. štvrťroku 2024 HDP v oboch blokoch medzikvartálne vzrástol rovnako, a to o 0,4 %.



Dve najväčšie ekonomiky bloku vykázali v posledných troch mesiacoch 2024 medzikvartálny pokles HDP, a to Nemecko o 0,2 % a Francúzsko o 0,1 %, zatiaľ čo taliansky HDP už druhý štvrťrok po sebe stagnoval. Naopak, solídny rast dosiahli Španielsko (0,8 %) a Portugalsko (1,5 %) spolu s pozitívnymi výsledkami v Holandsku (0,4 %), Belgicku (0,2 %), Slovinsku (0,6 %), na Slovensku (0,5 %) a v Estónsku (0,1 %). Na druhej strane, HDP Írska klesol o 1,3 %, rakúska ekonomika stagnovala a pomalší rast zaznamenali Fínsko (0,1 %), Cyprus (0,3 %) a Litva (0,9 %).



V medziročnom porovnaní vzrástol sezónne upravený HDP eurozóny vo 4. štvrťroku o 0,9 % a v EÚ o 1,1 %.



Spomedzi členských štátov EÚ malo najvyšší medziročný rast Poľsko (3,7 %). V rámci eurozóny viedlo Španielsko s robustným rastom o 3,5 %, nasledované Holandskom (1,8 %), Francúzskom (0,7 %) a Talianskom (0,5 %). Naopak, HDP Nemecka sa znížil, už druhý rok po sebe, a to o 0,2 %.



Na porovnanie, HDP Spojených štátov sa vo 4. štvrťroku 2024 zvýšil medzikvartálne o 0,6 % a medziročne o 2,5 %.



Za celý rok 2024 vzrástol výkon ekonomiky eurozóny o 0,7 % a celej Únie o 0,9 %.



Eurostat informoval aj o vývoji zamestnanosti vo 4. štvrťroku. Podľa najnovších údajov sa počet zamestnaných osôb za tri mesiace do konca decembra 2024 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zvýšil o 0,1 % v eurozóne aj v EÚ po tom, ako v 3. štvrťroku vzrástol o 0,2 % v eurozóne a v celej Únii stagnoval.



V medziročnom porovnaní zamestnanosť vo 4. štvrťroku 2024 stúpla v eurozóne o 0,9 % a v EÚ o 0,8 %.