Ekonomika Slovenska sa v prvom štvrťroku udržala nad nulou

Bratislava 18. mája (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v prvom štvrťroku 2021 medziročne vzrástol o 0,3 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 0,5 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2021, ktorý zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



V bežných cenách sa v prvom štvrťroku 2021 vytvoril HDP v hodnote 21,7 miliardy eur, čo predstavuje medziročne nárast o 1 %.



Medziročný vývoj pridanej hodnoty podľa ŠÚ SR prelomil klesajúci trend do mierne rastúceho a naznačil tak postupný návrat k rastovému trendu pred pandemickou situáciou spôsobenou novým koronavírusom.



Zvýšená aktivita sa podobne ako v závere roka 2020 prejavila v odvetviach priemyslu, pričom kľúčovú úlohu zohráva výroba automobilov. Výrazne kladné saldo zahraničného obchodu bolo ťahané najmä zahraničným dopytom v oblasti automobilových výrobkov a významne tak prispieva k postupnému návratu do normálu. Mierny rast pridanej hodnoty bol naďalej tlmený domácim dopytom, predovšetkým konečnou spotrebou domácností ako dôsledku pandemických opatrení a zvýšenej nákupnej opatrnosti domácností.



Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2,36 milióna osôb. V porovnaní s prvým štvrťrokom 2020 sa znížila o 2,5 %. Po očistení o sezónne vplyvy celková zamestnanosť klesla oproti prvému štvrťroku 2020 o 2,8 % a oproti štvrtému štvrťroku 2020 o 1,1 %.



ŠÚ SR upozornil, že vzhľadom na súčasnú výnimočnú situáciu v súvislosti s COVID-19 môžu byť údaje revidované vo vyššej miere ako býva zvykom. Dôvodom je vyšší podiel odhadov spôsobený obmedzením dostupnosti informácií zo zdrojov údajov.



Rýchly odhad HDP a zamestnanosti bude podľa štatistikov na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnený a doplnený o štruktúry jednotlivých ukazovateľov a zverejnený 4. júna 2021.