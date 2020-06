Ekonomika USA klesla v prvom kvartráli o päť percent

Washington 25. júna (TASR) – Ekonomika USA v 1. kvartáli medziročne výrazne klesla. Vývoj však bol v súlade s očakávaniami.



Hrubý domáci produkt (HDP) sa za tri mesiace od januára do marca medziročne znížil o 5 %, uviedlo americké ministerstvo obchodu potvrdilo svoj predchádzajúci odhad z mája.



To bola prvá kontrakcia HDP od poklesu o 1,1 % v 1. štvrťroku 2014 a najvýraznejšia od pádu o 8,4 % v poslednom kvartáli 2008.



Dôvodom negatívneho vývoja bola pandémia nového koronavírusu, ktorá zasiahla Spojené štáty na konci marca, a opatrenia na zastavenie jeho šírenia. V prebiehajúcom kvartáli sa očakáva ešte podstatne prudší pád, ktorý by podľa analytikov mohol v medziročnom porovnaní dosiahnuť až 30 %. To by bola najvýraznejšia zaznamenaná kontrakcia ekonomiky USA od začiatku zaznamenávania údaju v roku 1947. Doterajší negatívny rekord bol zaznamenaný v 1. štvrťroku 1958, keď HDP klesol o 10 %.



Mnohí experti predpokladajú, že ekonomika sa prudko oživí v 3. štvrťroku (júl - september). Rozpočtový úrad Kongresu (CBO) prognózuje medziročný nárast o 21,5 %. Zotavovanie by však mohla spomaliť ďalšia vlna pandémia, ktorej sa mnohí experti obávajú, keďže počet nových prípadov ochorenia COVID-19 v USA sa opäť rýchlo zvyšuje.