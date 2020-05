Ekonomika USA v 1. kvartáli klesla o 5 %

Washington 28. mája (TASR) - Ekonomika USA klesla v 1. kvartáli ešte prudšie, než sa predpokladalo.



Hrubý domáci produkt (HDP) sa za tri mesiace od januára do marca medziročne znížil o 5 %, revidovalo svoj prvý odhad, ktorý počítal s -4,8 %, americké ministerstvo obchodu. Experti očakávali, že ministerstvo potvrdí predchádzajúce číslo.



Dôvodom revízie boli slabšie investície firiem do zásob, čo sčasti vykompenzovali vyššie spotrebiteľské výdavky.



To bola prvá kontrakcia HDP od poklesu o 1,1 % v 1. štvrťroku 2014 a najvýraznejšia od pádu o 8,4 % v poslednom kvartáli 2008.



Dôvodom negatívneho vývoja bola pandémia nového koronavírusu a opatrenia na zastavenie jeho šírenia. V prebiehajúcom kvartáli sa očakáva ešte podstatne prudší pád, ktorý by v medziročnom porovnaní mohol dosiahnuť až 40 %. To by bola najvýraznejšia zaznamenaná kontrakcia ekonomiky USA od začiatku zaznamenávania údaju v roku 1947.



Mnohí experti predpokladajú, že ekonomika sa prudko oživí v 3. štvrťroku (júl - september). Rozpočtový úrad Kongresu (CBO) prognózuje medziročný nárast o 21,5 %. To však nebude ani zďaleka stačiť na to, aby sa vymazali straty HDP z 1. polroka.