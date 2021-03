EÚ odobrila štátnu pomoc SR pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla

Brusel 4. marca (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci schválila plány Slovenskej republiky podporiť zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) vo vysokoúčinných kogeneračných zariadeniach napojených na siete diaľkového vykurovania na Slovensku.



Výkonná podpredsedníčka EK zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti pripomenula, že opatrenie vo výške viac ako jednej miliardy eur významne prispeje k plneniu cieľov EÚ v oblasti energetiky a klímy, a to bez toho, aby neprimerane narušilo hospodársku súťaž.



Slovensko oznámilo eurokomisii svoj plán podporiť zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) pripojených na siete diaľkového vykurovania na Slovensku. Cieľom tejto schémy je: zvýšiť alebo udržať vysokú účinnosť existujúcich kogeneračných zariadení; motivovať ich k prechodu z uhlia na zemný plyn alebo obnoviteľné zdroje; stimulovať investície do nových vysoko účinných kogeneračných zariadení.



Slovenská strana EK informovala, že príjemcov vyberie na základe verejnej súťaže pre viaceré technológie pre nové zariadenia s kapacitou najmenej 1 megawatt (MW), a tiež na základe správneho konania pre malé a existujúce zariadenia.



Všetky vybraté zariadenia nad 250 kW dostanú štátnu pomoc vo forme výkupného príplatku (zariadenie predá svoj produkt na trhu a dostane doplatok k trhovej cene). Zariadenia s výkonom nižším ako 250 kW dostanú pevnú výkupnú sadzbu, čiže zaručenú cenu za vyrobenú elektrinu.



Podpora štátu sa bude poskytovať maximálne 15 rokov a celkový rozpočet schémy predstavuje 1,050 miliardy eur, čiže 70 miliónov eur ročne. Na získanie štátnej podpory podľa schémy predloženej Bruselu nie sú oprávnené uhoľné zariadenia.



Komisia posúdila navrhnuté opatrenie podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci, najmä podľa usmernení z roku 2014 o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky, ktoré členským štátom umožňujú za určitých podmienok podporovať vysoko účinnú kombinovanú výrobu s cieľom stimulovať úspory energie.



Slovensko podľa stanoviska EK zdôvodnilo, že táto schéma je potrebná na povzbudenie investícií do vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktoré nie sú za súčasných trhových podmienok udržateľné a dospela k záveru, že opatrenie je nevyhnutné, lebo bez verejnej podpory by k investíciám nedošlo. Podľa eurokomisie je úroveň poskytnutej finančnej podpory primeraná cieľu - stanovuje sa na základe postupu otvorenej súťaže pre nové veľké zariadenia a neprekračuje hodnotu harmonizovaných nákladov na energiu (LCOE) pre malé a existujúce zariadenia.



Komisia dospela k záveru, že schéma podporí výrobu elektriny z vysoko účinnej kogenerácie v súlade s cieľmi EÚ v oblasti energetiky a klímy, a to bez toho, aby neprimerane narušila hospodársku súťaž na jednotnom európskom trhu, alebo aby narušovala únijné pravidlá štátnej pomoci.