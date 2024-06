Fed ponechal kľúčovú sadzbu v pásme 5,25 % až 5,50 %

Washington 12. júna (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami siedmykrát po sebe nezmenila nastavenie menovej politiky. Zároveň signalizovala, že do konca roka očakáva len jedno zníženie sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Menový výbor (FOMC) ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na takmer 23-ročnom maxime v pásme 5,25 % až 5,50 %, kde sa nachádza od júla 2023.



FOMC je však zároveň nečakane zdržanlivejší pokiaľ ide o uvoľňovanie menovej politiky v tomto roku. Aktuálne počíta do konca roka len s jedným znížením pričom ešte v marci očakával, že kľúčová sadzba tento rok klesne trikrát.



Nové prognózy Fedu zverejnené po zasadnutí FOMC naznačili len mierny optimizmus, že inflácia naďalej smeruje k k 2-percentnému cieľu.



"Inflácia sa v priebehu minulého roka zmiernila, ale zostáva zvýšená," uvádza sa vo vyhlásení FOMC, ktoré opakuje formuláciu z mája. Jedinou podstatnou zmenou v aktuálnom vyhlásení bola nasledujúca veta: "V posledných mesiacoch došlo k ďalšiemu miernemu pokroku smerom k 2-percentnému inflačnému cieľu." V májovom vyhlásení sa uvádzalo, že "v uplynulých mesiacoch nedošlo k ďalšiemu pokroku smerom k dvojpercentnému inflačnému cieľu".



Fed však predsa len signalizoval, že v roku 2025 by mohlo byť uvoľňovanie menovej politiky agresívnejšie, pričom aktuálne očakáva štyri zníženia sadzieb v celkovej výške jedného percentuálneho bodu. Doteraz počítal len s tromi zníženiami. To znamená, že do konca budúceho roka by kľúčová sadzba mala klesnúť o 1,25 percentuálneho bodu na 4,1 %. To je však stále o 0,2 percentuálneho bodu viac v porovnaní s marcovým výhľadom.



Ďalšou dôležitou zmenou je projekcia dlhodobej úrokovej miery, teda v podstate úrovne, ktorá rast ani nezvyšuje, ani neobmedzuje. Tú Fed zvýšil z 2,6 % na 2,8 %