Fed zvýšil kľúčovú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov

Washington 15. júna (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) sprísnila menovú politiku najagresívnejšie za 28 rokov, aby spomalila infláciu.



Menový výbor (FOMC) v stredu zdvihol kľúčovú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov do pásma 1,50 % až 1,75 %. To je najprudšie zvýšenie kľúčovej sadzby od roku 1994. Fed tiež signalizoval, že v priebehu tohto roka bude pokračovať v cykle sprísňovania menovej politiky, pričom rast sadzieb bude prudší, než sa predpokladalo. Dôvodom je inflácia, ktorá sa v máji zrýchlila a dostala sa na najvyššiu úroveň od decembra 1981.



Fed aktuálne počíta s tým, že kľúčová sadzba do konca roka stúpne až na 3,4 %, čo je o 1,5 percentuálneho bodu viac v porovnaní s marcovým odhadom. FOMC tiež predpokladá, že v roku 2023 sa zvýši na 3,8 %.



Fed takisto výrazne zhoršil vyhliadky ekonomiky USA na tento rok. V súčasnosti prognózuje nárast hrubého domáceho produktu (HDP) o 1,7 %. V marci ešte predpovedal expanziu o 2,8 %. Inflačná prognóza na tento rok stúpla na 5,2 % zo 4,3 %. V roku 2023 by sa tempo rastu spotrebiteľských cien malo spomaliť na 2,6 %.