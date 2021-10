V bani v Handlovej príde o prácu stovky pracovníkov

Handlová 7. októbra (TASR) - Hornonitrianski baníci ukončili ťažbu uhlia v handlovskej bani. Rozhodnutie Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) je v súlade s harmonogramom uzatvorenia jednotlivých ťažobných polí. O prácu príde 237 zamestnancov. TASR o tom vo štvrtok informovala tlačová hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková.



Svoje 112-ročné obdobie priemyselnej ťažby uhlia na handlovskom ložisku zavŕšila najstaršia uhoľná baňa na Slovenku v septembri. "Rozhodnutie o ukončení ťažby je v súlade s harmonogramom ukončenia a uzatvorenia jednotlivých ťažobných polí v dobývacích priestoroch Handlová a Nováky I., ktorý schválila Európska komisia 28. novembra 2019 podľa pravidiel štátnej pomoci Európskej únie," pripomenula Siváková.



Z dôvodu ukončenia ťažby v bani Handlová podľa nej predstavenstvo akciovej spoločnosti 30. septembra schválilo znižovanie stavu v počte 237 zamestnancov. "Súvisí to s realizáciou útlmového programu vyhláseného vládou SR z dôvodu ukončenia všeobecného hospodárskeho záujmu na využívaní domáceho hnedého uhlia v energetike. Z celkového počtu 383 zamestnancov, ktorí boli zaradení na pracoviskách v Handlovej, bolo už 95 preradených na produktívne pracoviská ostatných ťažobných úsekov spoločnosti," priblížila.



Vzhľadom na počet uvoľňovaných zamestnancov, ktorých je 237, ide podľa Sivákovej o hromadné prepúšťanie, ktoré bude firma realizovať do 31. decembra tohto roka. "Spoločnosť v zmysle Zákonníka práce túto skutočnosť ohlásila v stanovenej lehote príslušnému úradu práce," doplnila.



Podmienky na nárok na kompenzačný príspevok spĺňa v rámci uvoľňovaných zamestnancov 145 baníkov. "Časť z nich, rovnako ako aj ďalší zamestnanci, predpokladáme v počte okolo 100, využije ponúknutú možnosť zapojiť sa do procesu rekvalifikácie Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra, organizovaného Trenčianskym samosprávnym krajom," dodala Siváková.



V podzemí bane Handlová aktuálne spoločnosť zabezpečuje technickú likvidáciu bane demontážou elektro-strojného zariadenia, vyplienením banskej techniky, ako aj výstroja banských diel. Následne bude pokračovať na povrchu odstránením banských stavieb.