Hodiny vyhradené pre seniorov a ZŤP sa od 11. októbra rušia

Bratislava 7. októbra (TASR) - Hodiny vyhradené pre seniorov a osoby ZŤP sa s účinnosťou od 11. októbra rušia. Doteraz bolo potrebné, aby seniorské hodiny vyčlenili prevádzky v bordových a čiernych okresoch v režime "základ". Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upravujúcej činnosť prevádzok.



Medzi kompletne zaočkované osoby sa pre potreby vyhlášky podľa ÚVZ považujú deti do 12 rokov a 2 mesiacov veku. Lehota bola podľa úradu stanovená tak, aby osobe vo veku 12 rokov po očkovaní uplynul potrebný čas, pri ktorom je predpoklad, že sa v tele stihne vytvoriť dostatočná hladina ochranných protilátok.



Explicitne sa uvádza, že pri vstupe do prevádzky je povinné zvoliť si režim, mať o tom na viditeľnom mieste oznámenie a zabezpečiť vstup do priestorov len účastníkom v zvolenom režime (základ, OTP, kompletne zaočkovaní).



Režim (základ, OTP, kompletne zaočkovaní) na vstupe do prevádzky si nie sú podľa vyhlášky povinné označiť prevádzky a služby vymenované v paragrafe 2, odseku 2 predmetnej vyhlášky. Ide napríklad o potraviny, drogérie, lekárne, očné optiky a predajne zdravotníckych pomôcok, kúpele poskytujúce procedúry na základe návrhu lekára, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, knižnice, čerpacie stanice, opravovne a servis elektroniky strojov, služby STK a emisnej kontroly a podobne.