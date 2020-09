IFP: Pandémia ukrojí z príjmov verejnej správy odhadom 900 mil. eur

Bratislava 30. septembra (TASR) – Globálna pandémia ochorenia COVID-19 Slovensku ukrojí tento rok na príjmoch z verejnej správy okolo 900 miliónov eur. Vyplýva to z najnovšej prognózy Inštitútu finančnej politiky (IFP). Napriek pretrvávajúcemu výpadku príjmov ide v porovnaní s júnovou prognózou o zlepšenie – výpadok by mal byť o 700 miliónov eur menší, ako sa očakávalo.



Lepšiu daňovú prognózu – v porovnaní s júnovou – má na svedomí lepší vývoj ekonomiky prameniaci zo svižnejšieho oživenia. "K výpadku na medziročnej báze však prispieva fakt, že korporátna daň reaguje najvýraznejšie na ekonomický cyklus prepadom o 600 miliónov eur, čo bolo vidieť aj v krízovom roku 2009, keď výnos klesol o 25 %," vysvetlili analytici inštitútu.



Ako dodali, pandémia nezasiahla trh práce v takej miere, ako sa očakávalo, a pomohli aj opatrenia prvej pomoci, ktoré podržali zamestnanosť a mzdy. "To pozitívne zapôsobilo na spotrebu domácností, ktorá sa udržala a pomohla výberu DPH," podotkli analytici.



Na margo trhu práce ešte inštitút dodal, že pri odvodoch, naopak, očakáva mierne slabšiu efektivitu výberu. "Prognóza sociálnych odvodov v roku 2020 je ovplyvnená aj nižším plnením dlžného poistného a nesúladu medzi výberom a postupovaním príspevkov do 2. piliera. Na celom horizonte prognózy zvyšuje príjmy nižšie uplatňovanie 13. platu a rekreačných poukazov. Predpokladáme tiež postupné splácanie odvodov odložených na základe pandemickej legislatívy," dodal inštitút.



Ako tiež ukázala prognóza daňových a odvodových príjmov na roky 2019 – 2023, do ďalších rokov Slovensko čaká postupné oživenie spojené s rastom príjmov. Zlepšenie však môže zastaviť druhá vlna pandémie, ktorá by zobrala ďalšiu miliardu eur najmä cez čiastočné uzatváranie ekonomík u obchodných partnerov Slovenska. "Naopak, pozitívne riziko na rast ekonomiky aj príjmy prináša avizovaný fond obnovy," dodal inštitút.



"Vďaka novým dátam z daňových priznaní zreálňujeme vplyvy legislatívnych zmien," uviedol inštitút na margo 13. platov a rekreačných poukazov. Takisto aj daňové priznania firiem odhalili slabšie uplatňovanie daňového zvýhodnenia na vedu a výskum. Takisto dočasné ochromenie cestovného ruchu má vplyv na nižšie uplatňovanie zníženej sadzby DPH v sektore.



Ako však ďalej odhaduje inštitút, druhá vlna pandémie by strhla príjmy až o 1,5 miliardy eur, kým fond obnovy by pridal 1,4 miliardy eur.