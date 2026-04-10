Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 10. apríl 2026
< sekcia Ekonomika

Inflácia v USA sa v marci zrýchlila na 3,3 %

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Index spotrebiteľských cien (CPI) medziročne stúpol o 3,3 % po februárovom náraste o 2,4 %.

Autor TASR
,aktualizované 
Washington 10. apríla (TASR) - Inflácia v USA sa v marci výrazne zrýchlila a bola najvyššia od roku 2022. Dôvodom bolo zdraženie energií v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe, keď cena benzínu vyskočila nad 4 USD (3,42 eura) za galón (3,785 litra). TASR o tom informuje na základe správ CNBC a yahoo finance.

Index spotrebiteľských cien (CPI) medziročne stúpol o 3,3 % po februárovom náraste o 2,4 %. V medzimesačnom porovnaní sa CPI zvýšil o 0,9 %. Ekonómovia počítali s medziročným nárastom o 3,4 % a medzimesačným zvýšením o 0,9 %.

Hlavným dôvodom zrýchlenia inflácie boli ceny energií, ktoré medziročne vzrástli o 10,9 %, pričom ceny benzínu vyskočili o 21,1 %.

Jadrový CPI, ktorý nezahŕňa volatilné ceny potravín a energií, si medzimesačne polepšil o 0,2 % a medziročne o 2,6 %. Ekonómovia pritom prognózovali +0,3 %, respektíve +2,7 %.

(1 EUR = 1,1685 USD)
