Inflácia v USA v auguste stagnovala na 2,9 %

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
,aktualizované 
Washington 26. septembra (TASR) - Cenový index preferovaný americkou centrálnou bankou (Fed) signalizuje, že inflácia v USA v auguste stagnovala v súlade s predpoveďami ekonómov. To podporuje očakávania, že Fed bude pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

Jadrový index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), do ktorého sa nezapočítavajú náklady na potraviny a energie, v auguste medziročne vzrástol o 2,9 % rovnako ako v júli, čo bolo v súlade s očakávaniami ekonómov. V medzimesačnom porovnaní stúpol o 0,2 %.

PCE vrátane výdavkov na potraviny a energie sa v auguste medziročne zvýšil o 2,7 % po júlovom náraste o 2,6 %. Medzimesačne si polepšil o 0,3 %.

Hoci inflačný cieľ Fedu je stanovený na 2 %, tieto údaje pravdepodobne nezmenia smerovanie menovej politiky v USA. Fed v minulom týždni prvýkrát v tomto roku znížil úrokové sadzby a signalizoval, že do konca roka by mohol menovú politiku uvoľniť ešte dvakrát.
.

