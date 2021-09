Výpadok daňových príjmov za rok 2020 bol 42 miliónov eur

Bratislava 29. septembra (TASR) – Výpadok daňových príjmov bol v minulom roku namiesto očakávaných dvoch miliárd eur iba na úrovni 42 miliónov eur. V tomto roku by daňové príjmy mali rásť napriek spomaleniu ekonomiky vplyvom tretej vlny pandémie o päť percent. Vyplýva to z aktuálnej prognózy Inštitútu finančnej politiky (IFP).



V budúcom roku IFP očakáva rast daňových príjmov až o sedem percent, najmä vďaka dočerpaniu fondov EÚ z končiaceho programového obdobia a vďaka Plánu obnovy a odolnosti SR.



„Stabilný vývoj daní zo spotreby a trhu práce za rok 2020 dopĺňa aj daň z korporátnych ziskov s minimálnym medziročným poklesom po zapracovaní takmer všetkých daňových priznaní za rok 2020,“ uviedol IPF. Základom pre pôvodné negatívne očakávania bol približne sedempercentný pokles daňovo-odvodových príjmov počas krízy 2009.



Najväčší pokles v daňovo-odvodových príjmoch evidujú analytici v odvetviach najviac zasiahnutých pandémiou, ako sú gastro, hotelierstvo a oblasť umenia. Prepad sa týkal hlavne korporátnej dane. Dlhodobý pohľad na čísla však ukazuje, že tieto sektory sa na zaplatenej korporátnej dani nepodieľali výrazným podielom ani pred príchodom pandémie. Z pohľadu veľkosti firiem najväčší prepad dane zaznamenali malé firmy s tržbami do 100.000 eur. Tie poklesli až o 25 %, no tvoria len malý podiel na celkovej dani.



Druhou významnou aktualizáciou je pozitívny vývoj DPH. Silná DPH v druhom kvartáli 2021 sa podpísala pod sedempercentný medziročný rast výnosu a návrat k predkrízovým hodnotám. Silnejší rast DPH reflektuje rast efektívnej daňovej sadzby nad rámec výnosu, ktorý bol predpokladaný na základe makroekonomických veličín.



Vývoj na trhu práce v druhom kvartáli 2021 nepriniesol výraznejšie prekvapenia. Výnos dane z príjmov fyzických osôb, sociálnych a zdravotných odvodov sa vyvíjal v súlade s júnovou prognózou. S nástupom tretej vlny sa však očakáva spomalenie na konci roku 2021, čo sa premieta do nižšieho očakávaného výnosu. Naopak, silnejšie zotavovanie trhu práce v ďalších rokoch zvyšuje očakávané príjmy.