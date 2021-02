Mičovský oznámil, že trvá na zavedení redistributívnej platby

Bratislava 12. februára (TASR) – Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO) na mimoriadnom rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie oznámil, že naďalej trvá na zavedení redistributívnej platby v rozsahu od 1 do 28 hektárov (ha). Informoval o tom predseda výboru Jaroslav Karahuta (Sme rodina) po rokovaní výboru.



Karahuta povedal, že výbor so samotným zavedením redistributívnej platby súhlasí, ale navrhuje, aby bola až od piatich ha. Do piatich ha navrhuje Karahuta zaviesť, aby dostali vlastníci príspevok 30 eur na ha na údržbu a krajinotvorné spravovanie týchto pozemkov. "A od piatich ha by bola vyplatená plná redistributívna platba," dodal Karahuta.