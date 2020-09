Kosovo a Srbsko oznámili dohodu o normalizácii ekonomických vzťahov

Washington 4. septembra (TASR) – Srbsko a Kosovo v piatok oznámili, že znormalizovali svoje ekonomické vzťahy v rámci rozhovorov, ktoré sprostredkovali Spojené štáty. Výsledkom je tiež to, že Belehrad presunie svoje veľvyslanectvo v Izraeli do Jeruzalema a Priština uzná Izrael. Informovala o tom agentúra AP.



„Je to skutočne historické," vyhlásil Trump, stojac pri oboch lídroch v Oválnej pracovni. „Teším sa na návštevu oboch týchto krajín v nie príliš vzdialenej budúcnosti."



Srbsko a Kosovo už dosiahli dohody o leteckej, železničnej a tranzitnej doprave, ktoré napríklad umožnia prvý let medzi Prištinou a Belehradom za 21 rokov. Nová dohoda zahŕňa mnohé ďalšie oblasti ekonomickej spolupráce.



Srbsko však počas rozhovorov zdôraznilo, že nezájde tak ďaleko, aby uznalo Kosovo, ktoré vyhlásilo jednostranne nezávislosť od Srbska v roku 2008.



„Nemôžeme akceptovať nijaký dokument, ktorý zahŕňa nezávislosť Kosova, a to je bodka," povedal Vučič novinárom po štvrtkových stretnutiach v Bielom dome.



„Nevyriešili sme všetky naše problémy. Stále existujú rozpory," uviedol srbský líder. Dodal však, že jednotná ekonomická zóna s Kosovom je obrovským krokom vpred.



Hoti označil ekonomickú spoluprácu tiež za obrovský krok vpred vo vzájomných vzťahoch s tým, že obaja lídri sú odhodlaní naďalej pracovať spolu.



V pondelok pôjdu Vučič a Hoti do Bruselu na rozhovory pod záštitou šéfa zahraničnej politiky EÚ Josepa Borrella a osobitného vyslanca Únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou, slovenského diplomata Miroslava Lajčáka.



EÚ sprostredkováva srbsko-kosovské rozhovory už viac ako jedno desaťročie, pričom niektorí predstavitelia Únie plne nepodporili paralelný dialóg pod záštitou USA, ktorý je však zameraný na hospodársky rozvoj.



Vrcholná schôdzka v Bielom dome sa mala pôvodne konať v júni, zrušili ju však po tom, ako kosovského prezidenta Hashima Thaciho, ktorý mal viesť kosovskú delegáciu, a deviatich ďalších bývalých separatistických bojovníkov obžaloval haagsky osobitný súd pre Kosovo z vojnových zločinov počas vojnového konfliktu so Srbskom v 90. rokoch.