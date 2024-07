Odborári vyhlásili štrajkovú pohotovosť, požadujú valorizovanie platov

Bratislava 16. júla (TASR) - Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR vyhlásila štrajkovú pohotovosť z dôvodu, že sa so zástupcami vlády nedohodli na valorizácii platov v štátnej a verejnej správe. V rokovaniach budú pokračovať aj naďalej. Uviedla to v utorok prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová na tlačovej konferencii.



Vo februári KOZ SR poslala vláde návrhy kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre odmeňovanie vo verejnom sektore. "Okrem štandardných požiadaviek sme požadovali aj valorizáciu platov, a to od 1. septembra 2024 o 10 % a od 1. januára 2025 o ďalších 10 %. Zohľadnili sme aj to, že sa končí platnosť kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnych a verejných zamestnancov 31. augusta 2024," objasnila Uhlerová.







Dlhodobou požiadavkou odborárov je, aby nedochádzalo k nivelizácii platov a odmeňovania týchto zamestnancov. Uhlerová vysvetlila, že sú odmeňovaní podľa tarifného systému, ktorý sa valorizuje len kolektívnym vyjednávaním. V roku 2024 je minimálna mzda na úrovni 750 eur, ale v rámci tarifného systému je podľa nej v štátnej službe prvá a druhá platová trieda pod minimálnou mzdou. Vo verejnej službe je to pri základnej stupnici platových taríf prvý až siedmy stupeň.







"Dnes prebehlo druhé kolo kolektívneho vyjednávania, prvé kolo bolo koncom apríla. Nedošlo k dohode medzi zástupcami KOZ SR a zástupcami vlády, vláda nezohľadnila naše požiadavky, najmä v otázke valorizácie platov. Zo strany vlády bola ponúknutá jednorazová odmena na roky 2025 a 2026," dodala Uhlerová s tým, že nejde o systematické riešenie a nezohľadňuje potrebu rastu platových taríf.



Na základe toho KOZ SR vyhlásila štrajkovú pohotovosť pre zamestnancov štátnej služby a verejného sektora a zároveň pripravuje ďalšie nátlakové kroky a akcie. "Vyhlásenie pohotovosti však neznamená ukončenie rokovaní, ale je výstražným prstom pre vládu, pokiaľ nezohľadní naše požiadavky, pristúpime k ostrejším krokom," uzavrela Uhlerová.