Kamenický: Konsolidácia bude obsahovať 22 opatrení v sume 2,7 mld. eur
Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Takmer polovicu, 1,3 miliardy eur, by sa malo získať šetrením na výdavkoch štátu. Informoval o tom v utorok minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
