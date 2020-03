L. Kamenický: Nová vláda sa bude musieť zaoberať aj vývojom ekonomiky

Bratislava 13. marca (TASR) - Už vlani boli prijaté kompenzačné opatrenia asi vo výške 200 miliónov eur, v tomto roku asi za pol miliardy eur. Vyčíslil to dosluhujúci minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v reakcii na vyjadrenia rozpočtovej rady, že bez dodatočných opatrení bude deficit verejných financií rásť. Podľa Kamenického bude pred takouto výzvou, ako bol on vlani, stáť aj nová vláda. Situáciu okolo šírenia nového koronavírusu rezort sleduje.



Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vo štvrtok (12.3.) upozornila, že bez prijatia zásadných opatrení by deficit verejných financií mohol v tomto roku dosiahnuť 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) a do roku 2022 môže presiahnuť úroveň troch percent HDP. Prekročenie tejto hranice pritom môže viesť k zaradeniu Slovenska do procedúry nadmerného deficitu a neskoršiemu uloženiu finančnej pokuty.



Podľa RRZ rizikom pre verejné financie sú najmä nedávno prijaté opatrenia v dôchodkovom systéme, ako zavedenie 13. dôchodku. Okrem toho sa k týmto rizikám pripája aj šíriaci sa nový koronavírus. V tomto roku tak nemusí slovenská ekonomika rásť, pričom nie je vylúčený ani jej pokles. "Ja už som minulý rok urobil kompenzačné opatrenia v objeme 200 miliónov eur. V tomto roku sa urobili opatrenia asi za pol miliardy eur, čiže je aj úlohou ministra financií, aby sa snažil kompenzovať niektoré dosahy," podotkol Kamenický. Zároveň doplnil, že keď sa stal ministrom financií, boli v parlamente prijaté návrhy vo výške 600 miliónov eur. "Každý minister financií sa s tým musí vysporiadať. Príde nová vláda a bude sa musieť zaoberať, tak ako aj ja, napríklad aj poklesom ekonomiky. Bude tu aj veľká téma samotného koronavírusu a vplyvov na ekonomiku," uviedol Kamenický. Nový minister to podľa neho nebude mať určite jednoduché. "Nemal som to jednoduché ani ja. Budeme sa tomu musieť postaviť čelom," dodal Kamenický.