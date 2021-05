M. Fecko: Rokovania o novom agroministrovi sa ešte nezačali

Bratislava 28. mája (TASR) - Rokovania o novom ministrovi pôdohospodárstva, ktorý by mal nastúpiť po dosluhujúcom šéfovi Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Jánovi Mičovskom (OĽANO), sa ešte nezačali. Oznámil to v piatok na brífingu prvý štátny tajomník MPRV Martin Fecko. O ďalšom postupe Fecko prisľúbil informovať. Mičovský by mal demisiu prezidentke SR podať v pondelok (31. 5.).