Krajniak: Klienti a zamestnanci ZSS sa môžu hlásiť na 3. dávku vakcíny

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Milan Krajniak (Sme rodina) počas tlačovej konferencie k postupu pri očkovaní treťou dávkou akcíny proti ochoreniu COVID-19 v zariadeniach sociálnych služieb a predstavení ďalšej finančnej pomoci v rámci projektu: Podpora opatrovateľskej služby II. V Bratislave 7. októbra 2021. Foto: TASR Pavel Neubauer

M. Krajniak: Kontrolovať, či je zamestnanec očkovaný, je ústavne možné

Bratislava 7. októbra (TASR) - Klienti a zamestnanci zariadení sociálnych služieb (ZSS) sa už môžu hlásiť na očkovanie treťou dávkou vakcíny proti novému koronavírusu. Povedal to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) na tlačovej konferencii pred štvrtkovým rokovaním vlády. Na skupinové očkovanie už po novom bude stačiť päť prihlásených klientov alebo zamestnancov. Takisto sa môžu hlásiť i tí, ktorí chcú dostať prvú dávku.povedal Krajniak. Kým predtým bolo potrebných na skupinové výjazdové očkovanie v ZSS 20 nahlásených ľudí, teraz ich stačí päť. Rovnako ako predtým, očkovať budú výjazdové tímy MZ SR.Keďže prihlasovanie je už spustené minister očakáva, že fyzicky sa očkovanie v ZSS začne o pár dní. Záujem treba nahlasovať na e-mailovú adresu vakcinacia@employment.gov.sk.poznamenal minister. Skontrolovanú dokumentáciu rezort pošle na MZ, zverejní poradie, v akom boli žiadosti posielané, a na základe toho budú chodiť vakcinačné tímy do zariadení.Výjazdové tímy zároveň môžu zaočkovať aj tých, ktorí majú záujem o prvú dávku vakcíny, ak prejavia záujem.Na margo toho, prečo sa štát rozhodol očkovať v ZSS aj treťou dávkou vakcíny Krajniak povedal, že okrem rôznych štúdií má na to rezort dôvod aj pre praktické skúsenosti s tým, že klienti a zamestnanci, ktorí boli zaočkovaní hneď na začiatku (vo februári) a ochoreli na COVID-19, mali v porovnaní s tými, ktorých zaočkovali neskôr, o trochu horší priebeh ochorenia.Podľa prieskumu rezortu práce má záujem o tretiu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 najmenej polovica z tých klientov a zamestnancov, ktorým bola podaná druhá dávka.Kontrola zo strany firiem, či je ich zamestnanec očkovaný proti ochoreniu COVID-19 alebo nie je, je ústavne možná. Nesmú však z toho plynúť žiadne postihy a bude si to žiadať novelu Zákonníka práce. Pred rokovaním vlády to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).poznamenal minister s tým, že takáto možnosť existuje, avšak nemožno z toho vyvodiť žiadne pracovnoprávne postihy. Je to len pre to, aby mohli firmy upraviť organizáciu práce a bezpečnosť pri práci napríklad tým, že zaočkovaní budú pracovať so zaočkovanými a nezaočkovaní s nezaočkovanými.skonštatoval minister.Na najbližšej tripartite chce minister túto odpoveď sprostredkovať všetkým sociálnym partnerom, a ak bude zhoda, Krajniak si vie predstaviť novelu Zákonníka práce, ktorá umožní firmám žiadať zamestnancov o informáciu o zaočkovanosti.