Ženeva 11. júna (TASR) – Medzinárodný obchod by sa mal v 2. štvrťroku prepadnúť o 27 % a za celý rok sa pokles odhaduje na 20 %. Uviedla to Konferencia Spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD), podľa ktorej je to dôsledok pandémie nového koronavírusu, najmä jej vplyvu na kľúčové sektory vrátane energetiky a výroby áut.