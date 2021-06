Miera evidovanej nezamestnanosti v máji klesla

Bratislava 18. júna (TASR) - Miera evidovanej nezamestnanosti v máji 2021 dosiahla úroveň 7,92 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla o 0,08 percentuálneho bodu (p. b.). Informovala o tom Magdaléna Chaľová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) SR.



Trh práce podľa nej opäť ožíva, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny majú v ponuke viac ako 70 000 voľných pracovných miest, čo je najviac od začiatku tohto roka.



Svoje uplatnenie si podľa jej slov našlo celkom 13 354 uchádzačov o zamestnanie, čo je len o 282 osôb menej ako v roku 2019, keď na Slovensku neplatili žiadne pandemické opatrenia. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o nárast o 3689 osôb (9665 osôb v máji 2020).



Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú pripravení ihneď nastúpiť do práce podľa Chaľovej predstavuje 217.162 osôb, v porovnaní s aprílom ide o pokles o 0,97 %.



Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie podľa Chaľovej medzimesačne poklesla a v máji 2021 bola na úrovni 8,47 %. Úrady práce evidovali celkovo 232.229 ľudí bez práce. Z evidencie bolo vyradených celkom 16.435 uchádzačov o zamestnanie.



Pozitívny vývoj potvrdzuje podľa nej aj rast voľných pracovných miest, ktorých je najviac od začiatku tohto roka. Ich počet dosiahol úroveň 71.096. Je to o 4411 pracovných miest viac ako v apríli 2021.



Doplnila, že najviac voľných miest eviduje Bratislavský kraj, a to 21.152 miest (podiel 29,75 %), najmenej pracovných príležitostí má Košický kraj, 3463 (podiel 4,87 %). Rovnako najviac pracovných miest od začiatku roka ponúkol mesiac máj aj pre absolventov, celkovo 32.414. Zamestnávatelia hľadajú najmä operátorov a montérov strojov a zariadení, kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov.



Chaľová dodala, že pokles zaznamenali aj počty nahlásených hromadných prepúšťaní. V porovnaní s obdobím január až máj roku 2020 je to v tomto roku menej o 34, v prípade počtu ohrozených pracovných miest ide o pokles o 3462 osôb.