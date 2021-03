Miera nezamestnanosti v eurozóne aj v EÚ zostala v januári stabilná

Luxemburg 4. marca (TASR) - Miera nezamestnanosti v eurozóne zostala v januári 2021 stabilná na decembrovej úrovni 8,1 %. Aj v celej Európskej únii (EÚ) nezamestnanosť stagnovala, a to na úrovni 7,1 %. Oznámil to vo štvrtok európsky štatistický úrad Eurostat.



Oproti januáru 2020 sa nezamestnanosť v eurozóne zvýšila zo 7,4 % a v EÚ zo 6,6 %.



Eurostat odhaduje, že v januári 2021 bolo v EÚ bez práce 15,663 milióna mužov a žien, z toho 13,282 milióna v eurozóne. V porovnaní s decembrom 2020 sa počet nezamestnaných osôb zvýšil o 29.000 v EÚ a o 8000 v regióne, ktorý zaviedol euro.



Oproti januáru 2020 pribudlo v celej Únii 1,465 milióna nezamestnaných a v eurozóne 1,010 milióna.



Počet nezamestnaných mladých ľudí vo veku do 25 rokov dosiahol v januári 2021 v celej EÚ 2,929 milióna, z toho 2,356 milióna v eurozóne.



Miera nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ zostala v januári na decembrovej úrovni 16,9 %, zatiaľ čo v eurozóne mierne klesla na 17,1 % zo 17,2 % v predchádzajúcom mesiaci.



V porovnaní s decembrom 2020 sa počet nezamestnaných mladých ľudí v EÚ januári zvýšil o 3000 a v eurozóne klesol o 15.000 osôb.



Oproti januáru 2020 stúpol v prvom mesiaci tohto roka počet mladých ľudí bez práce v EÚ o 184.000 a v eurozóne o 89.000.



Eurostat tiež uviedol, že v januári 2021 bola miera nezamestnanosti žien v EÚ stabilná na decembrovej úrovni 7,7 % a miera nezamestnanosti mužov stagnovala na úrovni 7 %.



Aj v eurozóne zostala v januári 2021 miera nezamestnanosti žien na decembrovej úrovni 8,6 % a miera nezamestnanosti mužov na úrovni 7,7 %.