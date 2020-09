Heger žiada pre kongresové centrum štúdiu uskutočniteľnosti

Bratislava 30. septembra (TASR) – Minister financií Eduard Heger (OĽANO) žiada pre zámer výstavby Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC) ako prvú vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti. Tento návrh predloží aj na stredajšie rokovanie vlády SR. Štúdia má podľa ministra okrem iného ukázať aj formu zapojenia sa štátu. Heger to uviedol na tlačovej konferencii na Úrade vlády SR.spresnil minister. Je to podľa jeho slov prvý základ, aby sa Slovensko v zámere vybudovania NKKC vedelo posunúť ďalej.Kongresový cestovný ruch bol na Slovensku podľa Hegera dlhodobo zanedbaný, respektíve je aktuálne v "plienkach". Pritom, ako tvrdí, ide o svetový trend prinášajúci pre ekonomiku zaujímavé príjmy.skonštatoval minister.Podporu zámeru výstavby NKKC v Bratislave vyjadrila vláda Petra Pellegriniho 12. februára 2020, na vtedajšom rokovaní schválila vyčlenenie financií maximálne do 60 miliónov eur, ktoré sa majú investovať do roku 2026.Financovanie sa má realizovať prostredníctvom účelovej dotácie, ktorú bude čerpať občianske združenie Národné kultúrne a kongresové centrum. Podmienkou uvoľnenia peňazí je však konkrétna štúdia s presnou lokalizáciou budúceho NKKC, projekt má zhodnotiť Útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií, k zámeru sa majú vyjadriť aj Protimonopolný úrad SR a Európska komisia.O NKKC už vyjadrili záujem developer Immocap Group, ktorý na bratislavskom Trnavskom mýte, na mieste súčasného Domu odborov, chce vybudovať svoj investičný projekt Nový Istropolis.Ďalší developer J&T Real Estate avizuje, že vie štátu ponúknuť pre NKKC niekoľko vhodných lokalít, a to v rámci svojich projektov Eurovea City či Nové Lido.