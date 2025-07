Vyhlásili výzvu pre farmárov postihnutých slintačkou a krívačkou

Bratislava 7. júla (TASR) – Bratislava 7. júla (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v pondelok vypísalo výzvu pre farmárov postihnutých slintačkou a krívačkou (SLAK) vo výške 44 miliónov eur. Financie z Programu rozvoja vidieka a štátneho rozpočtu sú určené pre farmárov, ktorým bola štátom nariadená likvidácia hovädzieho dobytka v dôsledku SLAK. Výzva je otvorená do 1. októbra. V pondelok o tom informoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD).



Z výzvy si žiadatelia môžu obstarať nákup hovädzieho dobytka do počtu, ktorý mali 20. marca, kedy bola vyhlásená mimoriadna situácia, ale aj povinnú rekonštrukciu stavieb v poľnohospodárskych podnikoch či odvoz krmiva, hnoja, hnojovice či iných materiálov, ktoré mohli byť kontaminované nákazou SLAK. Výzva zároveň umožňuje do výšky 90 % zaplatiť náklady na čistenie, dezinfekciu, dezinsekciu a ošetrenie budov, ostatných plôch, maštalí, ale aj vozidiel, vybavenia a materiálov.



Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Andrej Gajdoš pripomenul, že počas nákazy bolo utratených 8313 kusov hovädzieho dobytka, z čoho bolo 4251 dojníc, zvyšok boli jalovice, vysokoteľné jalovice, býky a teliatka. „Myslím si, že táto výzva je veľmi, veľmi potrebná a veľmi podstatná pre pomery Slovenskej republiky, pretože stav živočíšnej výroby v Slovenskej republike je veľmi zlý,“ upozornil Gajdoš. Máme v prepočte štvrtý najnižší počet zvierat v rámci EÚ a v rámci krajín Vyšehradskej štvorky sme na poslednom mieste.



Šéf SPPK priblížil, že na Slovensku máme 0,33 dobytčej jednotky na hektár poľnohospodárskej pôdy, zatiaľ čo priemer v Európskej únii je 0,72 a napríklad Holandsko má 3,56. Výzva podľa neho pomôže rýchlejšie obnoviť zlikvidované chovy zvierat. To má vplyv napríklad aj na sebestačnosť krajiny vo výrobe mliečnych produktov. V prípade masla výroba na Slovensku pokryje približne 50 % spotreby, u syrov je to 60 % a v prípade mlieka 76 %.