Rezort práce predloží zákon o investovaní majetku z 2. piliera

Bratislava 7. apríla (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) predloží na vládu zákon, ktorým chce umožniť dôchodkovým správcovským spoločnostiam (DSS) investovať majetok z 2. piliera do infraštrukturálnych projektov. Investície by mohli ísť napríklad na výstavbu bytov určených na nájomné bývanie či diaľnic na Slovensku. V pondelok to na tlačovej konferencii povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).











UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.