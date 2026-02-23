< sekcia Ekonomika
Na dovoz z EÚ do USA bude platiť clo vo výške 15 %
Základom novej sadzby je dekrét prezidenta Donalda Trumpa o globálnom cle, ktorý podpísal po verdikte Najvyššieho súdu, dodal predstaviteľ.
Washington 23. februára (TASR) - Po rozhodnutí Najvyššieho súdu USA bude na dovoz z Európskej únie (EÚ) do Spojených štátov platiť clo vo výške 15 %, uviedol vysokopostavený predstaviteľ Bieleho domu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Ide však len o dočasné opatrenie, keďže administratíva bude využívať iné právne nástroje na zavedenie vhodnejších alebo už vyrokovaných colných sadzieb,“ uviedol. „Dovtedy očakávame, že všetky krajiny budú naďalej dodržiavať svoje záväzky z obchodných dohôd týkajúce sa znižovania obchodných bariér a ďalších ústupkov, ktoré sa nemenia.“
Prezident USA Trump utrpel v piatok (20. 2.) porážku pred Najvyšším súdom, ktorý zrušil podstatnú časť jeho ciel a konštatoval, že prezident pri ich zavádzaní prekročil svoje právomoci.
Trump po piatkovom verdikte Najvyššieho súdu najprv oznámil zavedenie globálneho cla vo výške 10 %, ktoré má nahradiť zrušené opatrenia. V sobotu (21. 2.) dodal, že sadzbu zvýši na 15 %.
Právnym základom nového cla má byť obchodný zákon z roku 1974, ktorý za určitých podmienok umožňuje prezidentovi bez súhlasu Kongresu uvaliť clá na obdobie 150 dní. Odborníci však pochybujú, že sú tieto podmienky splnené. Na dlhšie obdobie by Trump v každom prípade potreboval súhlas Kongresu.
