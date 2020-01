NDS vyhlásila súťaž na hlavnú trasu úseku D1 s tunelom Višňové

Bratislava 31. januára (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) už vyhlásila súťaž na hlavnú trasu úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Víťaz verejného obstarávania dokončí tunel Višňové a vonkajšiu trase vrátane mostov, vozovky aj oporných a zárubných múrov. Predpokladaná hodnota zákazky je 260,9 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Lehota výstavby by nemala byť dlhšia ako 36 mesiacov. Informoval o tom v piatok minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).



"Teší ma, že sme dnes uzavreli náročný proces prípravy súťaže na nového zhotoviteľa tunela Višňové. Tomuto diaľničnému úseku som venoval zvýšenú pozornosť. Verím, že výstavba sa tu opäť naplno naštartuje a v roku 2023 úsek odovzdáme motoristom," skonštatoval Érsek.



Verejné obstarávanie sa bude uskutočňovať formou súťažného dialógu s cieľom čo najrýchlejšie ukončiť súťaž aj samotnú stavbu. NDS bude viesť súťažný dialóg s najmenej štyrmi uchádzačmi, ktorí budú vybraní podľa eliminačných kritérií po splnení podmienok účasti. Zo všetkých prihlásených do súťaže by do samotného súťažného dialógu mali byť vybraní tí najlepší. Po ukončení dialógu budú uchádzači vyzvaní na predloženie konečných ponúk.



NDS použije na hodnotenie ponúk kvalitatívne kritériá. Váha kritéria ceny je 45 %, lehoty na sprejazdnenie diaľnice 35 %, environmentálne kritérium – množstvo akumulovanej vody v krajine 15 % a váha lehoty na vypracovanie projektovej výstavby je 5 %.



NDS pred vyhlásením súťaže opakovane konzultovala návrh súťažných podkladov s odbornou verejnosťou v rámci prípravných trhových konzultácií. Následne všetky relevantné návrhy zapracovala do súťažných podkladov. Projekt posúdil Útvar hodnoty za peniaze, inštitút INEKO, súťažné podklady boli tiež predmetom ex-ante kontroly na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO). Diaľničiari do podkladov zapracovali všetky návrhy a pripomienky ÚVO. Tendrovú dokumentáciu odsúhlasil aj rezort dopravy.



Proces verejného obstarávania bol pre čo najrýchlejšie dokončenie úseku rozdelený na štyri etapy. Po súťažnom dialógu na zhotoviteľa hlavnej trasy úseku bude nasledovať súťaž na technológiu tunela, verejné obstarávanie na stredisko údržby vrátane regionálneho operátorského pracoviska a ako posledná sa vyhlási súťaž na výstavbu diaľničného odpočívadla Turie.



Výsledné predpokladané náklady na výstavbu úseku sú zhruba 515 miliónov eur bez DPH vrátane už vyfakturovaných približne 170 miliónov eur doterajšiemu zhotoviteľovi. Hlavná trasa má predpokladanú hodnotu zákazky 260,9 milióna eur, technológia tunela približne 45 miliónov eur, stredisko údržby a centrálne operátorské pracovisko zhruba 25 miliónov eur a odpočívadlo Turie 15 miliónov eur.