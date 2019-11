Nezamestnanosť v eurozóne klesla na viac ako 11-ročné minimum

Luxemburg 29. novembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v eurozóne upravená o sezónne vplyvy klesla v októbri na 7,5 %, ukázali to v piatok zverejnené údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat. To je najnižšia miera nezamestnanosti od júla 2008. Na porovnanie, v septembri dosiahla nezamestnanosť v eurozóne 7,6 % a v októbri minulého roka 8 %.



V prípade širšej Európskej únie sa nezamestnanosť udržala na septembrovej hodnote, teda 6,3 %. Oproti októbru minulého roka mierne klesla, keď v danom mesiaci dosiahla 6,7 %. Miera nezamestnanosti v EÚ tak zotrváva na najnižšej hodnote od začiatku evidovania príslušných údajov v januári 2000.



Nezamestnanosť mladých ľudí do 25 rokov dosiahla v októbri v eurozóne 15,6 %, zatiaľ čo v rovnakom mesiaci minulého roka predstavovala 16,7 %. V rámci EÚ dosiahla minulý mesiac 14,4 %, pred rokom to bolo 15,1 %.



Spomedzi členských štátov EÚ najnižšiu mieru nezamestnanosti v októbri evidovalo Česko, kde dosiahla 2,2 %. Na 2. a 3. mieste sú Nemecko a Poľsko s nezamestnanosťou na úrovni 3,1 %, respektíve 3,2 %. Najvyššia miera nezamestnanosti stále pretrváva v Grécku (16,7 % - údaje sú za august) a Španielsku (14,2 %).



V porovnaní s októbrom minulého roka sa nezamestnanosť znížila v 24 krajinách EÚ. Vzrástla iba v Česku (z 2,1 na 2,2 %), Litve (zo 6,1 na 6,4 %), Dánsku (zo 4,9 na 5,3 %) a vo Švédsku (zo 6,4 na 6,8 %).