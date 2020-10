Nezamestnanosť v septembri dosiahla 7,43 %

Bratislava 19. októbra (TASR) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v septembri tohto roka dosiahla 7,43 %. Medzimesačne klesla o 0,17 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne vzrástla o 2,39 p. b. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR), o ktorých v pondelok informoval minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



"Už druhý mesiac celková miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku klesá. Trend je veľmi jasný, od marca, keď sa začala koronakríza, bol najhorším mesiacom apríl. Vtedy pribudlo do evidencie nezamestnaných 33.613 ľudí, odvtedy neustále krivka klesá a zvrátila sa počas leta. V septembri máme o 5124 nezamestnaných menej," skonštatoval Krajniak.



Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie v septembri tohto roka dosiahol 203.649 osôb. Medzimesačne ide o pokles o 4713 osôb, medziročne vzrástla o 2,07 p. b. Úrady práce evidovali celkovo 224.393 ľudí bez práce, čo je o 5124 osôb menej ako v auguste.



Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla v deviatom mesiaci tohto roka 8,18 % z augustových 8,37 %. Medzimesačne klesla o 0,19 p. b.



Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol 203.649 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom pokles o 4713 osôb.



"Trh práce aj vďaka opatreniam, ktoré sme prijali, začína prijímať nových ľudí. Veľká časť z tých, ktorí počas najprudšieho uzatvorenia ekonomiky v apríli a máji prišli o prácu, si postupne začínajú nachádzať prácu," vyhlásil Krajniak.



Zároveň uviedol, že zámerom je, aby prácu nachádzali najmä slovenskí občania a aby neboli vytláčaní z trhu práce cudzincami. "Chápem, že každý, najmä z krajín Európskej únie, si chce nájsť, čo najlepšie platenú prácu aj na Slovensku, ale každý chápe, že prioritou je vytvárať pracovné miesta pre slovenských občanov, a to sa nám darí," dodal Krajniak.



Z hľadiska krajov klesla nezamestnanosť v septembri vo všetkých. "Z hľadiska okresov bol z pohľadu zníženia miery nezamestnanosti najúspešnejší okres Zlaté Moravce, kde klesla až o jedno percento. Potom sú to okresy ako Topoľčany, Šaľa, Poltár, Rimavská Sobota," doplnil generálny riaditeľ ústredia práce Marián Valentovič s tým, že priemerne je nezamestnanosť najnižšia v Bratislavskom kraji.



Celkovo bolo v septembri 2020 z evidencie vyradených 28.652 uchádzačov o zamestnanie, 21.988 z nich si našlo prácu, pre nespoluprácu odišlo 649 ľudí, ďalších 6015 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov.



Ku koncu septembra úrady práce evidovali 76.673 voľných pracovných miest, čo je medzimesačný nárast o 4542 miest. Najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 21.095, najmenej v Košickom kraji, a to 4086.



V septembri sa do evidencie úradov práce prihlásilo aj 6263 absolventov stredných škôl. Najviac sa ich evidovalo na úradoch v Košiciach, Prešove, Žiline, Bardejove a v Poprade.