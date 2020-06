NKÚ SR začal kontrolu Správy štátnych hmotných rezerv SR

Bratislava 16. júna (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR začal kontrolu Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR. Tá by sa mala zamerať na posúdenie nastavených procesov pred a počas núdzového stavu a zhodnotenie pripravenosti pohotovostných zásob v čase vzniku mimoriadnej situácie a núdzového stavu. Informoval o tom v utorok poradca pre komunikáciu a médiá SŠHR Igor Rabatin.



NKÚ na základe rizikovej analýzy zaradil kontrolu SŠHR do tohtoročného plánu už v závere minulého roka a jej opodstatnenosť podľa Rabatina zvýraznila mimoriadna situácia spojená s ochorením COVID-19. V tejto súvislosti sa predseda SŠHR Ján Rudolf stretol s predsedom NKÚ Karolom Mitríkom.



Podľa Rudolfa by mala kontrola poskytnúť nezávislý obraz o stave a fungovaní inštitúcie v krízových situáciách a poskytnúť východiská pre zmeny do budúcnosti.



O celkovej zmene koncepcie SŠHR hovoril koncom apríla minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Hlavný problém podľa ministra je, že štátne hmotné rezervy sú samostatný úrad, ktorý je v čase mimo krízy zbytočný, no v krízových situáciách má jeho súčasná podoba nedostatky. Sulík chce návrh novej koncepcie predložiť po porade s odborníkmi na rokovanie vlády.