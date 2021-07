Cestovkám sa poskytne pomoc, zavedie sa očkovacia prémia

Bratislava 2. júla (TASR) – Cestovným kanceláriám bude poskytnutá návratná finančná výpomoc na vrátenie zálohových platieb klientom, pre ktorých neboli zrealizované náhradné zájazdy. Zároveň sa zavedie očkovacia prémia a sprostredkovateľský bonus ako nástroje na motiváciu k očkovaniu.



Počíta s tým návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s ochorením COVID-19 z dielne rezortu financií. Právnu normu, o ktorej parlament rokoval v tzv. zrýchlenom režime, v piatok schválilo plénum Národnej rady SR. Za návrh zákona hlasovalo 77 zo 78 prítomných poslancov.



Novela zákona o zájazdoch podľa Ministerstva financií (MF) SR v tomto smere priniesla čiastočné riešenie zmiernenia dosahov pandémie vo forme ochrany práv spotrebiteľov, a to vrátením zálohových platieb vo forme vystavených oznámení o náhradnom zájazde. Dohodnúť sa s klientom na náhradnom zájazde sú však cestovné kancelárie povinné do 31. augusta tohto roka. Ak k takejto dohode v stanovenom termíne nedôjde, do nasledujúcich 14 dní sú cestovky povinné vrátiť klientom plné zálohy. Celkový objem takýchto záloh podľa rezortu financií predstavuje približne 60 miliónov eur. Keďže ide o návratnú pomoc zo štátnych finančných aktív, opatrenie podľa MF nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.



Návrhom zákona sa rieši nové opatrenie finančnej pomoci pre cestovné kancelárie. Návratné finančné výpomoci im majú umožniť preklenúť časové obdobie aktuálneho nedostatku likvidity potrebnej na vrátenie záloh klientom za stornované zájazdy, respektíve na zaplatenie nových záloh na novozazmluvnené hotely v iných destináciách, ako boli pôvodne zazmluvnené, ak sa s klientmi dohodnú na náhradných zájazdoch do iných destinácií.



Schváleným pozmeňujúcim návrhom Györgya Gyimesiho (OĽANO), ktorý podporilo 67 zo 112 prítomných poslancov, sa zároveň zavedie očkovacia prémia a sprostredkovateľský bonus. Za tieto nástroje hlasovalo OĽANO, Sme rodina aj Za ľudí. SaS sa zdržala. Smer-SD a ĽSNS boli proti. Nezaradení poslanci hlasovali buď proti návrhu, alebo sa zdržali.



MF tak bude môcť vyhlásiť súťaž o finančnú odmenu pre tých, ktorí sa zaočkovali proti ochoreniu COVID-19. Výška očkovacích prémií na žrebovanie nesmie týždenne presiahnuť spolu 2 milióny eur.



Rezort financií súčasne bude môcť poskytovať finančnú odmenu pre tých, ktorí sprostredkujú očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Jedna zaočkovaná osoba môže byť na účely poskytovania tohto bonusu uplatnená len raz. Zároveň bonus možno poskytnúť jednému sprostredkovateľovi očkovania najviac za 50 zaočkovaných. Výška sprostredkovateľského bonusu sa líši v závislosti od veku očkovanej osoby. Úprava zákona má tiež odstrániť pochybnosti o tom, či SR môže nevyužité vakcíny Sputnik V predať alebo darovať.



Novela zákona zároveň ako opatrenie na zmiernenie následkov núdzového stavu, ktorým sa obmedzili možnosti realizovania viacerých aktivít vrátane použitia podielu zaplatenej dane, rieši posun lehoty na použitie prostriedkov z asignácie 2 % zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 o jeden kalendárny rok, to znamená až do konca roka 2022.