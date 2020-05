Slovensko bude mať nové ministerstvo

Bratislava 14. mája (TASR) – Na Slovensku sa zriadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Vznikne transformáciou súčasného Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Návrh zákona o organizácii činnosti vlády a ústrednej štátnej správy vo štvrtok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR hlasmi 82 zo 126 prítomných poslancov. Rokovali o ňom v skrátenom legislatívnom konaní.



Nové ministerstvo prevezme pôsobnosť ÚPVII a do jeho pôsobnosti sa má presunúť aj oblasť regionálneho rozvoja, a to z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. "Cieľom týchto zmien je centralizácia a koncentrácia agendy regionálneho rozvoja a eurofondov na jedno ministerstvo s cieľom zlepšenia koordinácie regionálneho rozvoja, optimalizácie implementačnej štruktúry riadenia eurofondov, posilnenia princípov transparentnosti, efektívnosti, hospodárnosti, účelnosti a výsledkovej orientácie, na ktoré kladie dôraz aj Európska komisia," konštatuje sa v dôvodovej správe.



Podpredsedovi vlády sa zároveň podľa návrhu vytvorí právny rámec a inštitucionálne zázemie, aby mohol v oblasti legislatívy plniť úlohy súvisiace s usmerňovaním a koordinovaním plnenia úloh, vykonávať posúdenia interných a externých konzultačných služieb ekonomického, finančného, právneho a iného obdobného charakteru, vykonávaných alebo obstarávaných ministerstvami či ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Rovnako tak má vykonávať napríklad aj posúdenia interných a externých právnych služieb a právneho zastúpenia.



Cieľom návrhu zákona je súčasne zveriť do pôsobnosti Úradu vlády SR zabezpečovanie plánovania v oblasti investícií a strategického plánovania a strategické projektové riadenie vrátane vypracovania národného strategického investičného rámca a kontroly jeho implementácie. Zaisťovať má aj koordináciu investičných projektov určených vládou s výnimkou činností zverených MIRRI SR.



S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a produktivitu slovenskej ekonomiky sa tiež zriadi nový poradný orgán, Rada vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu. Jej predsedom by mal byť minister hospodárstva.



Pre prechod pôsobnosti zanikajúceho ÚPVII na nové ministerstvo sa navrhuje účinnosť 1. júla. Presun pôsobnosti v oblasti regionálneho rozvoja z agrorezortu na MIRRI by mal nadobudnúť účinnosť 1. októbra.