Protimonopolný úrad udelil pokutu za kartel v dodávkach liekov

Na snímke nápis na dverách budovy, v ktorej sídli Protimonopolný úrad SR na Drieňovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Správu aktualizujeme.

Bratislava 24. februára (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR udelil pokutu takmer 8 miliónov eur za kartel medzi dvomi významnými dodávateľmi v dodávkach liekov vo verejnom obstarávaní pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP). Informovali o tom v utorok na tlačovej konferencii predstavitelia úradu. Rozhodnutie úradu podľa nich ešte nie je ešte právoplatné.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
