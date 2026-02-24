< sekcia Ekonomika
Protimonopolný úrad udelil pokutu za kartel v dodávkach liekov
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR udelil pokutu takmer 8 miliónov eur za kartel medzi dvomi významnými dodávateľmi v dodávkach liekov vo verejnom obstarávaní pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP). Informovali o tom v utorok na tlačovej konferencii predstavitelia úradu. Rozhodnutie úradu podľa nich ešte nie je ešte právoplatné.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.