Poslanci schválili LEX KORONA: Podnikateľom má pomôcť balík opatrení

Na snímke hlasovacia tabuľa k schváleniu zákona o zlepšení podnikateľského prostredia počas rokovania 9. schôdze NR SR 9. júla 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na snímke minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) počas rokovania 9. schôdze NR SR 9. júla 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 9. júla (TASR) – Zrušenie viacerých oznamovacích povinností, bankového odvodu či zavedenie účinnosti daňovo-odvodových zákonov najskôr 1. januára. Toto sú len niektoré zmeny, ktoré prinesie tzv. "podnikateľské kilečko" z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Vo štvrtok ho schválil parlament 91 hlasmi zo 142 prítomných.," uviedlo MH SR v predkladacej správe.Právna norma prináša celkovo 114 zmien, viacero sa týka zamestnávateľov a podnikateľov. Firmy nedostanú pokuty za neplnenie povinnosti oznamovať úradu práce voľné pracovné miesta a ich charakteristiku. Okrem toho sa zrušia niektoré povinnosti aj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ale aj inšpekcie práce. Daňové a odvodové zákony sa budú meniť len raz do roka s účinnosťou najskôr 1. januára nasledujúceho roka.Návrh ruší aj bankový odvod na Slovensku. Banky už nebudú uhrádzať splátky osobitného odvodu za tretí a štvrtý štvrťrok 2020. Vláda sa s bankami dohodla, že z peňazí vybraných na odvode sa vyberie miliarda eur a vloží sa do Rozvojového fondu Slovenska. Peniaze budú môcť byť použité na rôzne kľúčové štátne projekty.Okrem zrušenia bankového odvodu poslanci najviac kritizovali, že telekomunikačné spoločnosti by mohli bez povolenia kamkoľvek umiestniť menšie vysielače. Tento bod sa však pozmeňujúcim návrhom Tomáša Šudíka a Petra Kremského (obaja OĽaNO) zo zákona vypustil. Pôvodne totiž rezort hospodárstva navrhoval, aby sa nevyžadovalo stavebné povolenie ani ohlásenie pri stavbách elektronických komunikačných sietí, teda nosičov telekomunikačných zariadení, umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 1,5 metra, šírku 2,5 metra a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby.Zmeny sa dotýkajú aj zákona o sociálnom poistení, rušia sa niektoré povinnosti zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni (SP). Upravuje sa lehota, do uplynutia ktorej je zamestnávateľ povinný doručiť SP evidenciu, ktorú vedie o svojich zamestnancoch na účely sociálneho poistenia tak, aby sa vo výplatnom termíne spracovali mzdy a následne bude mať zamestnávateľ čas ešte do konca mesiaca poslať evidenčný list dôchodkového poistenia.V prípade SP sa zostatok správneho fondu nevyčerpaný k 31. decembru 2019 po schválení účtovnej závierky neprevedie do rezervného fondu solidarity.Návrh rieši aj odvolanie voči tzv. miliónovej pokute pre obchodné reťazce, ktoré bude mať znovu odkladný účinok. V rámci balíka opatrení sa totiž zároveň novelizuje zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami tak, že "poriadková pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení".Zruší sa tiež povinnosť lepiť nálepku na čelné sklo vozidla ako dôkaz o vykonaní technickej, emisnej kontroly a kontroly originality. To by malo viesť k úspore finančných zdrojov a k zjednodušeniu administratívy spojenej s ich vydávaním.Ak cestovná agentúra sprostredkúva predaj zájazdov pre obchodníkov, ktorí nesídlia v SR, mala by byť schopná na požiadanie orgánu dohľadu doložiť základné informácie o obchodníkovi, pre ktorého zájazdy predáva. Zároveň sa vypustí povinnosť cestovnej agentúry predkladať tieto doklady o zahraničnej cestovnej kancelárii cestujúcemu. Tiež sa vypustí povinnosť cestovnej kancelárie zasielať rovnopis zmluvy o ochrane pre prípad úpadku orgánu dohľadu.Plénum schválilo aj niekoľko pozmeňujúcich návrhov z výborov. Jedným z nich sú napríklad opatrenia v oblasti automatickej výmeny informácií na účely správy daní, zahŕňa aj platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb, ako aj odpočet daňovej straty.Schválený pozmeňujúci návrh tiež rieši podporu malých a stredných podnikov, ktoré zasiahla koronakríza. "," uvádza sa v pozmeňujúcom návrhu.