Pokles ekonomiky eurozóny v 1. kvartáli bol miernejší

Luxemburg 9. júna (TASR) - Ekonomika eurozóny klesla v 1. štvrťroku miernejšie, než ukazoval odhad z polovice mája. Uviedol to v utorok štatistický úrad Európskej únie Eurostat. Zo všetkých štátov Európskej únie iba štyri štáty zaznamenali rast, z tých, ktoré zaznamenali pokles, boli na tom najhoršie Francúzsko, Taliansko, Španielsko a Slovensko.



Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny na sezónne upravenej báze klesol v 1. kvartáli medzikvartálne 3,6 %, zatiaľ čo odhad z 15. mája poukazoval na pokles o 3,8 %. Na porovnanie, v poslednom štvrťroku minulého roka zaznamenala eurozóna medzikvartálny rast o 0,1 %.



Miernejší pokles zaznamenala aj celá Európska únia. Podľa májového odhadu pokles ekonomiky EÚ predstavoval 3,3 %, teraz Eurostat upravil pokles na 3,2 %. Aj v rámci širšej EÚ ekonomika vo 4. štvrťroku 2019 medzikvartálne vzrástla o 0,1 %.



Aj miernejšie čísla však stále predstavujú najväčší pokles ekonomiky eurozóny aj EÚ od začatia zverejňovania príslušných údajov v roku 1995. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá viedla k rozsiahlym karanténnym opatreniam. Tie začala väčšina vlád v EÚ zavádzať v polovici marca.



V medziročnom porovnaní klesla ekonomika eurozóny v 1. štvrťroku o 3,1 % a širšej EÚ o 2,6 %. V poslednom štvrťroku ekonomika eurozóny vzrástla o 1 % a EÚ o 1,2 %. Aj v tomto prípade ide o lepšie údaje pre eurozónu, keď v májovom odhade Eurostat uvádzal pokles za 1. kvartál o 3,2 %. Údaje pre EÚ sa nemenili.



V obidvoch prípadoch však ide o najväčší medziročný pokles ekonomiky od 3. štvrťroka 2009. Vtedy ekonomika eurozóny klesla o 4,5 % a Európskej únie o 4,4 %.



Čo sa týka jednotlivých štátov EÚ, iba štyri zaznamenali v 1. kvartáli medzištvrťročný rast. Najvýraznejší vykázalo Írsko, a to na úrovni 1,2 %. Ďalej to boli Bulharsko a Rumunsko (obidva 0,3 %) a Švédsko (0,1 %). Ekonomika ostatných štátov klesla, pričom najvýraznejšie vo Francúzsku, v Taliansku, Španielsku a na Slovensku. Francúzsko a Taliansko zaznamenali medzikvartálny pokles ekonomiky o 5,3 %, Španielsko a Slovensko o 5,2 %.