VIDEO: Poslanci schválili nový stavebný zákon, platiť začne od apríla

Bratislava 5. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili nový stavebný zákon. Jeho cieľom je profesionalizácia štátnej stavebnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri podnikaní, zjednodušenie stavebného konania, najmä pri rodinných domoch a malých bytových domoch. Stavebný zákon rieši aj problematiku takzvaných čiernych stavieb či zníženú úroveň disciplíny vo výstavbe. Zmeny začnú platiť už od apríla tohto roka. Za zákon hlasovalo 80 prítomných poslancov, proti bolo nula zákonodarcov a 58 sa hlasovania zdržalo.



"Navrhovaný stavebný zákon spresňuje jednotlivé správne konania a procesné práva a povinnosti účastníkov výstavby a dotknutých osôb a obsah výstupných rozhodnutí stavebného úradu ako osobitnej úpravy správneho konania. Upúšťa sa od doterajších postupov a procesov posudzovania stavebných zámerov v dvojstupňových správnych konaniach, t. j. v územnom konaní a v stavebnom konaní, keď v mnohých prípadoch sa dotknuté orgány a účastníci konania vyjadrovali k predmetu veci duplicitne, čím sa zjednoduší a skráti schvaľovací proces stavieb," uviedol rezort dopravy v predkladacej správe.







V novej stavebnej legislatíve ostáva agenda stavebného úradu na obciach, ktoré však môžu zriaďovať stavebné obvody podobne, ako sú súčasné spoločné obecné úrady. Upravuje sa aj ochrana umeleckých diel v stavbách a na verejných priestranstvách pred poškodením alebo zničením stavebnou činnosťou na základe európskych dohovorov.



Nový stavebný zákon tiež upravuje postupy pri nelegálnych stavbách. "Ustanovuje dodatočný postup vo vzťahu k nepovoleným stavbám zhotoveným do účinnosti navrhovaného stavebného zákona, aby sa do určitého času buď takéto stavby dodatočne osvedčili, alebo odstránili. Sleduje sa tým, aby tieto stavby nefigurovali ako trvalo nepovolené, neskolaudované, ale roky bezproblémovo užívané," uviedlo ministerstvo.



V stavebnom zákone sa tiež precizujú priestupky a iné správne delikty. Rozširuje sa okruh sankcionovaných osôb aj na ďalšie osoby vo výstavbe, ide o zhotoviteľov stavieb či osoby vykonávajúce stavebný dozor. "Pretože pri prevažujúcom dodávateľskom spôsobe výstavby stavebník je len objednávateľom služby (výstavby) a osobne neriadi výstavbu. Podľa občianskeho práva za porušenia zákona a za škody spôsobené poskytnutím služby má zodpovedať ten, kto ich spôsobil (zhotoviteľ), a nie objednávateľ služby (stavebník)," vysvetlil rezort dopravy.



Poslanci NR SR odmietli všetky opozičné návrhy, ktoré okrem iného hovorili o ohrození záujmov všeobecnej aj odbornej verejnosti. Schválené zmeny sa podľa nich navyše netýkajú iba daného zákona, ale obsahujú mnohé dodatky upravujúce napríklad transakčnú daň alebo daňový bonus. Opozícia taktiež v rámci rozpravy v NR SR vytkla parlamentnej väčšine množstvo skrátených legislatívnych konaní, ktoré podľa nej neposkytujú dostatočný čas na pripomienky k návrhom zákonov, pričom aj tento zákon bol schválený v skrátenom konaní.



Nový stavebný zákon bude účinný od 1. apríla 2025.



Poslanci definitívne schválili zmeny súvisiace s novým stavebným zákonom



Poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti so zmenami vyvolanými stavebným zákonom. O legislatíve, ktorá upravuje desiatky súvisiacich právnych predpisov, rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Účinnosť musí nadobudnúť spolu so stavebným zákonom, teda 1. apríla tohto roka.



"Nejde pritom len o odstránenie formálneho nesúladu, ktorý by bolo možné preklenúť výkladom, ale o komplexné procesné zmeny, nové inštitúty a odlišný spôsob povoľovania stavieb, ktoré je nevyhnutné reflektovať aj v osobitných predpisoch, aby s účinnosťou novej stavebnej legislatívy bolo vzájomné pôsobenie týchto právnych regulácií možné, bezproblémové a dávalo adresátom práva jasnú odpoveď na ich právnu situáciu," uviedlo Ministerstvo dopravy SR.



Nový stavebný zákon nahradí v súčasnosti platný a účinný stavebný zákon, ako aj platný zákon o výstavbe s odloženou účinnosťou od 1. apríla 2025. Z dôvodu zmeny nového povoľovacieho procesu na úseku výstavby, ako aj v úprave vydávania záväzných stanovísk dotknutými orgánmi by omeškanie v účinnosti súvisiacich zmien v iných právnych predpisoch spôsobilo podľa ministerstva komplikácie až zastavenie povoľovacích procesov stavieb.



"Negatívny vplyv na proces prípravy a povoľovania stavieb by spôsobil vážne ekonomické škody a sekundárne by znamenal aj výrazný pokles stavebných zákaziek, a tým aj zníženie výkonnosti stavebného trhu, vrátane negatívneho vplyvu na výnosovú časť verejných rozpočtov," zdôvodnil potrebu zmien rezort dopravy.