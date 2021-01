Predvianočné tržby maloobchodu vlani v novembri medziročne klesli

Bratislava 7. januára (TASR) – Tržby vo všetkých hlavných činnostiach vnútorného obchodu v novembri minulého roka medziročne klesli. V maloobchode sa tržby dostali do záporných čísel po štyroch mesiacoch rastu. Tržby ubytovateľov nedosiahli ani tretinu objemu z novembra 2019, medziročne zaostávali aj tržby reštaurácií aj predajcov áut. Vo štvrtok o tom informoval Štatistický úrad SR.



„Po štyroch mesiacoch rastu sa tržby v maloobchode v novembri 2020 opäť medziročne znížili, pokles bol však mierny o 0,4 %," vyčíslili štatistici. V medziročnom poklese bolo päť z deviatich sledovaných činností maloobchodu. Výraznejšiemu prepadu celkových tržieb zabránil rast o 2,1 % v najvýznamnejšej zložke maloobchodu, a to v predaji v nešpecializovaných predajniach, teda hypermarketoch a supermarketoch. Tento segment vykázal rast desiaty mesiac po sebe, v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi bol však najnižší.



Celkový pokles tržieb maloobchodu ovplyvnil najmä medziročný pokles v špecializovaných predajniach s potravinami, nápojmi a tabakom, kde boli tržby medziročne nižšie už deviaty mesiac po sebe. Novembrový prepad o 17,8 % bol pritom najvyšší v roku 2020.



Znížili sa aj tržby predajcov v špecializovaných predajniach s ostatným tovarom o 2,8 %, kde okrem iného patria predajne odevov, obuvi, drogérie či lekárne. Pokles zaznamenali po trojmesačnom raste. Nižšie v porovnaní s novembrom 2019 boli aj tržby v špecializovaných predajniach s pohonnými látkami o 5,5 %, čo ovplyvňujú dlhodobo nižšie jednotkové ceny pohonných hmôt.



Pokračoval pokles tržieb v predaji a oprave motorových vozidiel, v novembri sa podľa ŠÚ medziročne znížili o 14,3 %. Po piatich mesiacoch rastu sa v novembri do mierneho poklesu dostali aj tržby vo veľkoobchode.



Na druhej strane, celkovú bilanciu maloobchodu ovplyvnil nárast tržieb mimo predajní, stánkov a trhov, ktorý zahŕňa zásielkový a internetový predaj. Medziročne bol vyšší o 9,3 %. Tento segment maloobchodu rástol v novembri piaty mesiac po sebe. Zvýšili sa tiež tržby predajcov s tovarom pre kultúru a rekreáciu o 8,4 %, do ktorého patrí napríklad predaj kníh, audio a video nahrávok, športových potrieb a hračiek.



Pokles tržieb v ubytovaní sa vlani v novembri po zmiernení poklesu počas letných mesiacov druhý mesiac po sebe prehlboval. Tržby nedosiahli ani tretinu objemu z novembra 2019, medziročne boli nižšie o 68,2 %. Prehĺbil sa aj pokles tržieb reštaurácií a pohostinstiev na 27 %.