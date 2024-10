Prezident podpíše zákon o transakčnej dani, vláda má zvážiť jej úpravu

Bratislava 18. októbra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini sa rozhodol podpísať zákon o novej transakčnej dani, ktorú považuje za nevyhnutnú súčasť konsolidačných opatrení. Zároveň však vyzval vládu, aby do apríla budúceho roka, kedy sa začne platiť, zvážila úpravu prípadných nezamýšľaných negatívnych dôsledkov tejto dane.



"Rešpektujem zodpovednosť vlády za toto opatrenie, no napriek tomu ju v tejto oblasti chcem vyzvať na ďalšie kroky. Transakčná daň je viac unikátom ako bežným opatrením v európskych štátoch. Preto veľmi ocením, ak sa vláda podrobne oboznámi so všetkými dôsledkami tejto dane," vyhlásil v piatok Pellegrini.



Otázkou je podľa neho napríklad to, či transakčnú daň majú platiť aj charitatívneho mimovládne organizácie, či je správne, aby ju platili všetky obchodné spoločnosti pri posielaní mzdy zamestnancom, prípadne keď presúvajú cez svoj účet prostriedky niekoho iného pri nútenom výkone rozhodnutí.



"Preto verím, že vláda prostredníctvom novely, ktorú už pripravuje, urobí všetko pre to, aby do 1. apríla odstránila nezamýšľané dôsledky zavedenia tejto novej dane na celú našu spoločnosť, čo mohlo byť spôsobené aj jej prijímaním v skrátenom legislatívnom konaní bez náležitých analýz celkových dopadov na všetky časti slovenskej ekonomiky a slovenského hospodárstva," doplnil Pellegrini.



Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili zákon o dani z finančných transakcií začiatkom októbra. Návrh prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní spoločne s ostatnými opatreniami konsolidačného balíka. Sadzba dane bude 0,4 % zo sumy finančnej transakcie, pri maximálnom limite 40 eur. Zdanenie výberov v hotovosti bude dvojnásobné, na úrovni 0,8 %. Pre rozpočet by mala zabezpečiť okolo 700 miliónov eur ročne. Budúci rok bude výber nižší, keďže sa začne platiť až od apríla.