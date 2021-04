Prezidentka vetovala zákon o hospodárskej súťaži

Na archívnej snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová 6. februára 2020. Foto: TASR - František Iván

Bratislava 21. apríla (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu vrátila na opätovné prerokovanie parlamentu zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Dôvodom je fakt, že Národná rada (NR) SR schválila zákon aj s poslaneckým pozmeňujúcim návrhom, pričom podľa nej ide o tzv. prílepok. Poukázala na riziko, že by došlo k zmene kompetenčného zákona bez riadneho legislatívneho procesu. Zákon odporúča schváliť som zmenami, ktoré vypúšťajú sporné úpravy v kompetenčnom zákone. Informoval o tom hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.Prezidentka tvrdí, že právna norma bola prerokovaná a schválená v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku NR SR. Pri prerokúvaní návrhu zákona totiž podľa nej nemožno podať návrh, ktorým sa mení alebo dopĺňa iný zákon, ktorý obsahovo nesúvisí s prerokúvaným návrhom zákona.Hlava štátu zároveň namieta, že právna úprava cez pozmeňovací návrh vytvára "", keď v rámci Úradu vlády (ÚV) SR má byť zriadený Úrad podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo, so samostatnou organizačnou zložkou ústredného orgánu štátnej správy, samostatnými kompetenciami a vystupovaním vo vzťahoch navonok, osobitným štatutárnym zástupcom, ako aj finančnou a riadiacou nezávislosťou od tohto ústredného orgánu štátnej správy, v tomto prípade ÚV SR. "" zdôraznil Strižinec.Dôsledkom chýbajúceho riadneho legislatívneho procesu sú podľa prezidentky aj nejasnosti v spomínanom zákone. "" dodal hovorca hlavy štátu.Schválená právna úprava sa zároveň podľa prezidentky nevyrovnala s otázkou postavenia novovytváraného Úradu podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo, v štruktúre štátnych orgánov, ani vo vzťahu k samotnej vláde a jej predsedovi a z hľadiska kompetencií ani vo vzťahu k Legislatívnej rade vlády SR ako poradnému orgánu vlády.Hlava štátu súčasne podotýka, že nedodržanie zákonom predpísaného procesu prijímania predmetnej právnej úpravy malo významný vplyv aj na jej vecné nedostatky, najmä na určitosť, zrozumiteľnosť a systémovosť textu právnej úpravy, ako aj na nedodržanie požiadaviek právnej istoty.Plénum parlamentu návrh zákona o ochrane hospodárskej súťaže schválilo 1. apríla spolu s pozmeňujúcim návrhom poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina). Pre podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, sa ním mal vytvoriť organizačno-administratívny rámec na ÚV SR. Ten mal zohľadňovať jeho ústavné postavenie ako člena vlády.