Prezidentka vetovala zákon o pozemkových úpravách

Bratislava 20. decembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vetovala novelu zákona o pozemkových úpravách a vrátila zákon do Národnej rady SR. Prezidentka má pochybnosti o súlade novely zákona s Ústavou SR. Informoval o tom v piatok hovorca prezidentky Martin Strižinec.



"Aj keď si prezidentka uvedomuje potrebu vykonania pozemkových úprav a nastolenia poriadku v rozdrobenom vlastníctve poľnohospodárskych pozemkov, je presvedčená, že takáto významná úprava, ktorá sa robí len raz za mnoho desaťročí, má byť riadne pripravená a musí rešpektovať všetky ústavné princípy," uviedol Strižinec.



Slovensko muselo už v minulosti po rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva zmeniť obdobnú právnu úpravu týkajúcu sa užívania pozemkov v záhradkárskych osadách. Obmedzenia vlastníkov sceľovaných pozemkov v prospech nájomcov sú zásahom, ktorý podľa prezidentky nie je riadne odôvodnený.



"Dôsledkom neštandardného legislatívneho procesu, ktorý predchádzal prijatiu novely, je aj to, že môžu vzniknúť významné interpretačné a aplikačné problémy v procese sceľovania pozemkov," dodal Strižinec.



Problémy by sa negatívne dotkli najmä malých a stredných poľnohospodárov, ktorí pôdu priamo obhospodarujú. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, prijala NR SR 27. novembra.