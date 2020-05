Krajské mestá žiadajú štát o dofinancovanie podielových daní

Trenčín 22. mája (TASR) – Primátori krajských miest žiadajú štát o dofinancovanie podielových daní na úroveň roku 2019. V prípade výpadku daní nie sú mestá schopné zabezpečiť rozvojové aktivity. Po piatkovom stretnutí primátorov krajských miest (SK8) v Trenčíne to povedal trenčiansky primátor Richard Rybníček.



„Chceme rokovať s ministrom financií a budeme žiadať, aby sa podielové dane čo najskôr dostali na úroveň roku 2019. Budeme žiadať, aby štát pokryl straty z podielových daní. Ak sa toto udeje, zabezpečíme bez problémov nielen chod miest, ale aj rozvoj. Udržíme zamestnanosť, podporu podnikateľských subjektov a pričiníme sa o to, o čo ide aj vláde – udržanie zamestnanosti a rozvoj Slovenska,“ zdôraznil Rybníček.



Ako dodal, pokles podielových daní bol za minulý mesiac 11 percent, za marec sedem percent. „Ako vidieť, klesá to, prichádzame o podielové dane a budeme musieť rokovať s vládou,“ zdôraznil Rybníček.