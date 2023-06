Prvá výzva z Programu Slovensko pôjde na podporu odborného školstva

Handlová 20. júna (TASR) - Prvá výzva z Programu Slovensko bude smerovať na podporu odborného školstva na hornej Nitre, v Banskobystrickom a Košickom kraji. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR na tento účel vyčlení 46 miliónov eur, z toho 15 miliónov eur pôjde na hornú Nitru. Informoval o tom v utorok na brífingu v Handlovej minister investícií Peter Balík.



"Výzva je určená pre stredné odborné školy (SOŠ) a prináša inováciu oproti predchádzajúcemu programovému obdobiu. Kombinuje investície do modernizácie školy, technologického vybavenia, ale zároveň aj do aktivít, ktoré sa týkajú priamo vzdelávania a potenciálne nových študijných programov," priblížil Balík.



MIRRI tak vo výzve podľa neho kombinuje tzv. hard časť výzvy s tzv. soft časťou. "Školy si v rámci žiadostí budú môcť nakombinovať tie aktivity, ktoré potrebujú a sú potrebné pre ďalšie investície do budúcnosti regiónu," skonštatoval.



Z Fondu na spravodlivú transformáciu pôjde na hornú Nitru približne 220 miliónov eur. Ministerstvo plánuje v najbližšom čase vyhlásiť i ďalšie výzvy, ktoré budú smerovať aj na podporu obnoviteľných zdrojov energie, napríklad fotovoltiky na brownfieldoch.



Nová výzva sa týka siedmich škôl, ktorých zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj (TSK). "V prvom rade chceme klásť dôraz na vzdelávanie, vzdelávanie učiteľov, žiakov, rôzne kurzy a stáže. Druhou prioritou budú moderné technológie," načrtol predseda TSK Jaroslav Baška. Na Strednej odbornej škole (SOŠ) v Handlovej to bude podľa neho odbor kybernetiky, na ďalších školách používanie virtuálnej reality, umelej inteligencie, veľkých dát a treťou prioritou na niektorých školách budú stavebné úpravy. Baška zároveň upozornil, že regiónu chýba podpora zo strany štátu pri vytváraní nových pracovných miest, podľa neho Ministerstvo hospodárstva SR v tejto súvislosti trochu "zaspalo".



Riaditeľ handlovskej SOŠ Jozef Barborka priblížil, že realizáciou projektu v rámci výzvy sa budú snažiť zvýšiť kľúčové kompetencie nielen žiakov, ale i učiteľov, a to hlavne digitálne a jazykové kompetencie, ako i technické vybavenie. "Aktivity výzvy sú rozdelené na tri časti, investície, technické vybavenie a vzdelávanie. V každej jednej časti máme pripravené vízie a návrhy," ozrejmil.



Podpora odborného vzdelávania na SOŠ je prvou výzvou v rámci Programu Slovensko, celková alokácia predstavuje takmer 13 miliárd eur. Balík v tejto súvislosti vyhlásil, že sa budú riadiť novým systémom. "Nejdeme sedieť na peniazoch a sporiť ich až do konca programového obdobia. Rozhodli sme sa púšťať výzvy vo väčšom objeme už na začiatku, práve preto má aj táto výzva alokáciu 46 miliónov eur a kombinuje mäkké zručnosti s vybavenosťou škôl. Budeme sa snažiť toto isté robiť aj s ostatnými výzvami," ozrejmil minister. Do konca roka tak podľa neho plánujú vyhlásiť výzvy vo veľmi významnom objeme a zabrániť tak tomu, aby sa tlak presunul do konca programového obdobia.